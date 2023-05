Yo soy responsable de la eliminación; Fidalgo

CN COLIMANOTICIAS

México.- Con los ojos llorosos y un ligero golpe en el labio, Álvaro Fidalgo fue claro “soy el responsable número uno de la eliminación”. Y es que en un partido cerrado, la puerta a la victoria rojiblanca se abrió tras la expulsión del ‘Maguito’ en la segunda mitad.

Fidalgo no lo asimila, la dura entrada sobre el ‘Nene Beltrán’, tras irse temprano a las regaderas y pensarlo, salió del Azteca aún sin entender la brutalidad con la que entró sobre el rojiblanco. “Nunca en la vida había hecho una entrada así, no entiendo, por más que le doy vueltas no sé porqué”.

“No me he atrevido a ver a mis compañeros a la cara por qué siento que la eliminación ha sido toda mía.

Ni el Tano, ni el presi, ni de alguno de mis compañeros”.

Y aunque por momentos acarició su primer final como azulcrema, aceptó que el partido tomó otro rumbo tras su desatención en la media cancha. “Teníamos el 1-1, un partido controlado, lo acariciamos y es toda mía, por las que quieran quitármela mis compañeros”.

Con información de ESTO