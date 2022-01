‘YO ASPIRÉ, ME IMPIDIERON Y NO RENUNCIÉ’; ARNOLDO

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Los diferentes grupos políticos del tricolor a nivel estatal tuvieron reuniones internas previas para concertar y acordar el rumbo del partido en los próximos años, buscaban también cuál de los dirigentes naturales podría ocupar el mayor cargo para garantizar la línea política más rígida del instituto, que no vaya a brincar como otros lo hicieron y que represente su personalidad una oposición rígida a Morena, ya que los morenistas ahora administran al gobierno estatal, al mismo tiempo señalaron que era necesario que también el dirigente tuviera una buena relación ante el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y por ese motivo coincidieron de que Arnoldo Ochoa González es la persona más indicada.

Si recordamos en el proceso electoral pasado varios ex funcionarios del gobierno estatal, ex líderes del tricolor y hasta ex presidentes del PRI brincaron al Partido Verde para integrarse al proyecto de la gubernatura que buscó Virgilio Mendoza, sintieron que les cerraron las puertas en el tricolor y algunos hasta fueron golpeados políticamente, otros ex funcionarios estatales se fueron a otros partidos, había mucha inconformidad interna en el PRI que controló durante seis años políticamente y en forma cerrada el ex gobernador Ignacio Peralta hasta que terminó su mandato, bajando inclusive al mismo Arnoldo Ochoa de la candidatura plurinominal a diputado local.

Por lo anterior los integrantes del consejo político estatal del PRI eligieron como presidente estatal a Arnoldo Ochoa para que concluya el período estatutario 2020-2024 y en su toma de protesta, Ochoa González dijo que el partido no puede ser de una persona, ni de un grupo y de ningún municipio, nuestro partido es de todos los colimenses que buscan el mejor rumbo de la entidad, me comprometo en abrir espacios a los que se la han rajado por el partido, a nuevas corrientes y voces que buscan retomar un mejor rumbo del partido que vaya de la mano con la sociedad “yo no le voy a cerrar las puertas a ningún grupo de los que sientan que han sido marginados, ni a ningún líder natural y organización, siempre y cuando respeten nuestros estatutos y promuevan la unidad, necesitamos buscar la unidad durante 2022 y 2023, el partido puede y debe reorganizarse a fondo para recuperar los espacios perdidos.

Arnoldo dijo que las actuales administraciones federal y la estatal y que dirige MORENA, han incrementado los homicidios dolosos en más de un 70% en relación con la administración federal anterior; los feminicidios se aumentaron más del 60% y los robos de casas-habitación se han aumentado más del 100% comparado con la anterior administración, además hay más pobres que antes de que asumieran el poder, muchas empresas han cerrado y se han descapitalizado porque son micro y pequeños negocios y que eran los que más generan empleo, hemos tenido tres años de frustraciones, fracasos, argumentan tener otros datos, pero son tres años de errores, creando un circo permanente de la política desde Palacio Nacional.

Aseguró Arnoldo Ochoa de que el PRI representa a una oposición de gente madura, no somos lacayos, ni tampoco queremos escuchar más culpas y justificaciones, buscaremos las soluciones a los problemas más importantes de la entidad, reconoció también que lamentablemente algunos se fueron aunque son buenos cuadros, se fueron porque sintieron que les cerraron las puertas y no había posibilidades de triunfo personal aquí y buscaron espacios en otros proyectos, pero dichos proyectos mediáticos no funcionaron y nos dividieron, por ello tenemos que recomponer al partido entre todos.

Finalmente reconoció Arnoldo; “Yo también tuve aspiraciones políticas en la contienda pasada, y no me dejaron, aspire pero no renuncié, nunca me puse a firmar ningún desplegado en contra de nuestro partido ni me salí por coraje o por otro motivo”; Yo soy claro, hablo de frente no necesito darles vuelta a mis planteamientos, pero siempre pongo por delante la lealtad a mi partido en donde he militado durante muchísimos años, y también hay amigos militantes que no rajan aunque haya tempestades fuertes, necesitamos ahora unirnos todos para recomponer y unir al partido, pero también resolver los graves problemas de nuestro estado, es la mejor alternativa que tenemos los colimenses.

Finalmente cabe agregar que el PRI, vivió el mayor desgaste de su historia reciente, ante el hartazgo y cumulo de errores del gobierno federal de Peña Nieto y de los gobernadores priístas y panistas como lo fue también el de Ignacio Peralta que se desligaron totalmente del tricolor, no pudieron ni usar los recursos que ya tenían inclusive para edificar su propio edificio, y ya nadie sabe en donde quedaron.

Pero lo mismo pasa con los demás partidos no cantan mal las rancheras, pues hasta la pobre Yeidckol Polevnsky fue acusada por sus mismos compañeros dirigentes de Morena de desviar más de mil millones como presidenta, sin ser cierto porque quedó en la historia. En Colima Morena no tienen edificio que valga la pena por ahorrase dinero y tampoco es un partido democrático, pues quitaron a Sergio Jiménez Bojado de un plumazo, y nadie dijo ni pío, por ello no debemos preocuparnos o alarmarnos, así es nuestro sistema de partidos a la mexicana.