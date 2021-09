Ya es definitivo, Margarita Moreno será presidenta municipal de Colima

*En sesión de la Sala Superior del TEPJF, se desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por la candidata perdedora Gisela Méndez; su sentencia es inatacable

CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Margarita Moreno González será Presidenta Municipal de Colima, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), desechó el recurso de reconsideración en contra de la sentencia de la Sala Regional Toluca del TEPJF, interpuesto por la ex candidata de Morena, Gisela Méndez al calificarlo de improcedente.

Cabe destacar que la Sala Superior del TEPJF es la última instancia legal a la que se puede recurrir para impugnar una elección, por lo que, de esta manera, el triunfo que obtuvo Margarita Moreno el pasado 6 de junio ya es irrevocable.

Cabe recordar que el Tribunal Electoral del Estado de Colima y la Sala Regional Toluca del TEPJF, ya habían desestimado las impugnaciones tanto de Morena, Gisela Méndez y del Partido Encuentro Solidario, declarando ganadora de la elección a Moreno González en dichas ocasiones.

Los magistrados puntualizaron que el desechamiento se da porque no se satisfizo el requisito especial de procedencia de dicho recurso, ya que “no se combaten sentencias de fondo o no sé analiza algún planteamiento de constitucionalidad o convencionalidad, que pueda ser revisado por esta Sala Superior ya que en este caso no se observa un error judicial evidente”, externó el Secretario General de Acuerdos, Rodrigo Sánchez Gracia al leer el proyecto de resolución que finalmente fue avalado por mayoría.

Margarita Moreno manifestó su beneplácito porque se respetó la voluntad y decisión de casi 20 mil colimenses, quienes la eligieron para ser la primera presidenta municipal electa en la historia de la capital colimense.

Al ratificar tanto las sentencias, tanto del Tribunal Electoral del Estado, como de la Sala Regional Toluca, la Sala Superior del TEPJF brinda certeza jurídica a los colimenses para que Margarita Moreno, asuma funciones el próximo 15 de octubre.