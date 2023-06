Viridiana Valencia por Colima

Sociedad de la información

Por: Alfonso Polanco Terríquez

Al inicio de año cuando se comenzó a mencionar el nombre de la actual encargada de Programas de Apoyo Federales para Colima, Viridiana Valencia para competir en el 2024 por la Presidencia Municipal de Colima por el partido de Morena, muchos llegaron a pensar que era una broma de mal gusto, en principio porque su perfil no se ajusta al gusto y exigencia de los habitantes de la capital del estado, nos guste o no, lamentablemente Colima es un municipio demasiado conservador en muchos aspectos y hasta cierto punto elitista, en segundo lugar, no es un personaje local, ni de familia “conocida” en las demarcaciones de este territorio.

De ahí las razones por las cuales Margarita Moreno, presumiblemente podría caminar con pasos seguros, con un trabajo orientado a sus aspiraciones como el que viene realizando desde el inicio, será seguramente la candidata a la alcaldía por la alianza PRI-PAN-PRD para el 2024 y muy probablemente alcanzará por segunda ocasión el triunfo, incluso podrá seguir beneficiándose de la impunidad que brinda la administración de Indira Vizcaíno a los ex funcionarios de Nacho Peralta.

Más todo eso cambió radicalmente con la aparición de Viridiana Valencia, oriunda de Tecomán, Colima, muchacha que desde niña narra que ha luchado para abrirse espacios, incluso laborando en quehaceres que muchos no están dispuestos a realizar, cuando todos creían que sería la candidata a la alcaldía de Tecomán, sorpresivamente se le comienza a citar para la capital de la entidad.

Muchos analistas a principio de año citaban que en Colima capital difícilmente se volvería a colar a la Presidencia Municipal otro Mario Anguiano ya que dan por hecho que en este municipio el votante es selectivo y analítico. Los equipos de comunicación de Palacio Gobierno y Municipal tienen elementos en común, que trabajan para ambos entes, por lo que se veía que difícilmente hubiera problema para la reelección de Margarita Moreno. En opinión de los mismos analistas, sí Valencia Vargas fuera candidata a la alcaldía de Manzanillo y Rosy Bayardo para la capital hubiera resultado más sencillo y más seguro el triunfo para ambas, pero el hubiera no existe.

La decisión de orientar a la encargada de Programas Federales al municipio de Colima deja entrever que Indira Vizcaíno no permitirá que una de sus más cercanas funcionarias y amiga sea derrotada, máximo cuando tiene el sartén por el mango para mermar la popularidad e imagen de la alcaldesa de Colima, así que pronto empezaron los jaloneos y comunicados en redes sociales atacando a estas figuras que desean estar en la boleta electoral en el 2024, por ese motivo se dice que la Gobernadora del Estado hizo movimientos en su equipo de comunicación para que éste estuviera más atento de la actividades de Margarita Moreno, más todavía quedan otros ahí incrustados.

Lo cierto es que los golpes mediáticos al esposo de la actual Presidenta de Colima, Margarita Moreno, han sido bien dados, pegaron en la línea de flotación, muchos en Acción Nacional e incluso en el priismo ven con desencanto que ese lastre pueda impedir el triunfo de esta alianza en el 2024 y comienzan los rumores y el interés de otras figuras por ocupar ese cargo, aprovechando que la alianza en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez es fuerte, por lo tanto cualquier otro ganaría ¿Será?.

Esta jugada contra el diputado Carlos Arturo Noriega está lejos de terminar, se ha dicho con insistencia que solo es mediática, que no es seria, pero se lo que si estamos seguros es que ha sido y será muy desgastante para la familia Noriega Moreno y continuará no sólo este año sino también durante el proceso 2024.

Para terminar de posicionarse en Colima, la propia Viridiana Valencia con su equipo de trabajo ideó la estrategia de las Chicas Superpoderosas, lo que ha tenido una gran impacto en la capital del estado en beneficio de Valencia Vargas, ha logrado su propósito, que niños, adolescentes, jóvenes y adultos de cualquier lugar del municipio la ubican y ya la conocen. Incluso en este sentido los enemigos políticos de Morena contribuyen con sus memes a popularizarla.

Para reflexionar. X actor político durante gran parte de su carrera política ha buscado que la clase rica del estado lo reconozcan como tal, ha gastado dinero en muchas causas sociales con en ese propósito y hasta la fecha no lo ha logrado pese a la gran fortuna que tiene, en el Colima viejo y nuevo siempre lo conocen como en sus inicios.

La anécdota viene porque muchos colimenses vimos con asombro como Viridiana Valencia, Memo Toscano y otros actores políticos de Morena buscan a través de una revista de la clase fifi que los ricos de Colima no solo los conozcan sino que los acepten, lo cual la historia ha demostrado, que aquí en Colima y en el país, no ha sucedido, en verdad, mejor hubiera sido que ese dinero se destinara a los grupos vulnerables que los siguen y que realmente necesitan apoyo económico.

Para despedirme. La exhibida del legislador local Arturo Noriega en redes sociales es una arma con la cual en la actualidad Morena ha logrado que la ciudadanía volteen a ver a su posible candidata Viridiana Valencia Vargas, como una candidata potencial para ganar este municipio el próximo año, pero arma que puede ser un boomerang si no hay en realidad hechos que justifiquen ese ataque y la ciudadanía desilusionada decida en el 2024 no darle el sufragio a Morena y que si lo haga por la alianza PRI-PAN PRD.

