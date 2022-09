Viridiana Valencia no entiende cuál es su trabajo: Griselda Martínez

*Nosotros no estamos para hacerle el trabajo a la delegada; lo que hicimos fue ayudarle a hacer su chamba, para que la hiciera bien, dijo la presidenta.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Griselda Martínez, alcaldesa de Manzanillo expresó que la funcionaria federal, Viridiana Valencia, por no saber hacer su trabajo pudo haberse quedado sin la información de los cientos de familias manzanillenses que tras el sismo del lunes 19 de septiembre sufrieron afectaciones en sus viviendas, objetivo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió que se tuviera para aplicar un programa emergente de apoyo a la gente que lo necesitase.

Durante una entrevista telefónica, Griselda Martínez, señaló que para entregar a la gente información fidedigna sobre la condición de sus viviendas o pequeños negocios, desde el martes 20 de septiembre y hasta el día 24 del mismo mes, por parte del ayuntamiento de Manzanillo, se colocaron mesas receptoras para que la gente se registrara para ir a valorar su propiedad y tuviera así la confianza de seguirla habitando o tomar la decisión de cambiar de residencia, “eso lo hicimos inmediatamente después del sismo, no fue una obligación hacerle la -chamba- a la delegada (Viridiana Valencia). A ella, hasta le mandaron gente de fuera para que no quedara nadie sin censar. Cuando le ofrecí, el sábado, toda nuestra información, me dijo que era posible que, no entraría en apoyo toda esa gente por la tardanza en entregarle esa información”.



La presidenta manzanillense, aclaró, a la delegada de Programas Federales Viridiana Valencia, “nosotros no estamos para hacerle el trabajo a la delegada; la instrucción de presidente de México, fue censar, a través de esa dependencia federal a la gente que sufrió daños por el sismo del 19 de septiembre. Lo que hicimos fue ayudarle a hacer su chamba, para que la hiciera bien, al compartirle nuestra información, pero ella cree que nos hace el favor a nosotros. Le ofrecí la información el miércoles, la levantamos para que la gente tuviera una valoración de sus viviendas y con ello se sintiera segura o tomara otras decisiones”.



“Yo creo que la delegada (Viridiana Valencia) no entiende que era su responsabilidad y no de la presidenta de Manzanillo, ni de ningún otro presidente. Nosotros con muy buena disposición buscamos apoyarla. Pero además no llegaron a todas las personas, nosotros llegamos a 2 mil 251 personas, por lo menos ella debería tener las mismas, máxime que el sábado le entregamos el padrón que levantamos”, agregó la presidenta.



También la alcaldesa señaló que aunque se le puso reticencia a la información que se le entregó a la delgada Viridiana Valencia, tiene información que se le estuvo llamando a esas personas, “les entregamos nombre, dirección y teléfono de 2 mil 59 personas el sábado al mediodía, sabemos que estuvieron todo el domingo buscando a esas personas, pero no solo llegaron a revisar sus corroborar datos, sino a preguntar sobre la presidenta de Manzanillo, anduvieron haciendo una encuesta. En redes sociales la gente me empezó a escribir que les estaban llamando por teléfono para hablar mal de la presidenta y que ellos a nadie más le habían entregado sus datos y yo no le entregué, a nadie el padrón, más que a la delegada de Programas Federales en Colima”.



“Y a pedirle a la delegada que le baje, que se pongan a hacer su trabajo, que lo hagan bien, nosotros actuamos de buena fe, entregándole el padrón de las personas afectadas. De nuestra parte no hay ninguna otra intención más que apoyar a la gente, necesitan apoyos”, agregó.



Griselda Martínez, informó que es posible que este miércoles o jueves tenga los resultados de las valoraciones que se hacen en más de 2 mil viviendas respecto a los posibles daños a consecuencia del sismo del 19 de septiembre.