Violan diputados de Morena y sus aliados la normatividad Legislativa: diputados del PRI, PAN y PES

*Dieron continuidad a una sesión que ya había sido declarada clausurada por el presidente de la Mesa Directiva. *Sin valor ningún acuerdo que hayan tomado después de la Sesión, dicen diputados del PRI-PAN-PES. *Fue un “show de los diputados de Morena”.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Diputados de Morena, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y del Trabajo “violaron flagrantemente” la normatividad Legislativa “al continuar” la Sesión Ordinaria del pasado miércoles, cuando “la Sesión formal ya había sido clausurada oficialmente por el presidente de la Mesa Directiva Rigoberto García Negrete” y aprobaron en forma unilateral diversos exhortos “que legalmente carecen de validez”, denunciaron diputados integrantes del denominado Bloque Democrático por Colima integrado por legisladores del PRI, PAN y PES.

En conferencia de prensa, nueve de los 10 diputados del Bloque Democrático por Colima dieron a conocer que los acuerdos tomados “ilegalmente” por el Bloque Oficialista (Morena-MC-PVEM-NA-PT), y lo ahí aprobado, “no tiene validez alguna”, pues la sesión del Congreso “ya había sido clausurada por el presidente de la Mesa Directiva, quien tiene la facultad legal de dar por terminada una sesión”.

Es de señalar que este miércoles, luego de más de 10 horas de trabajo Legislativo, el presidente de la Mesa Directiva Rigoberto García Negrete decretó la Clausura de la Sesión, razón por la que los 10 diputados del Bloque Democrático por Colima optaron por retirarse.

Sin embargo, el Bloque Oficialista, azuzado por el Coordinador de Morena Armando Reyna Magaña, “determinó” dar continuidad a la Sesión para sacar adelante, y sin la presencia de diputados del PRI-PAN-PES diversos acuerdos y exhortos, siendo conducidos los trabajos por el diputado y vicepresidente de la mesa directiva del Congreso, David Grajales (PVEM).

Los coordinadores parlamentarios del PRI y PAN, Héctor Magaña Lara y Crispín Guerra Cárdenas, respectivamente, así como la diputada única del PES, Kathia Zared Castillo Hernández, denunciaron “las ilegalidades e irregularidades” en que incurrieron los diputados oficialistas quienes “montaron un show”, “una cortina de humo”, tras haberse aprobado sanciones para la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva “por violaciones a la Constitución y a las Leyes que de ella emanan”.

Es de señalar que este “exhorto” dirigido a la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva es en acatamiento a una resolución emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que “comprobó violaciones a la Constitución General de la República y ordenamientos electorales por parte de la Gobernadora”, que los diputados de Morena y sus aliados consideraron como “violaciones leves, no graves” que no ameritaban, por ende, sanciones mayores.

Es de mencionar que en “su sesión” y en ausencia de diputados del Bloque Democrático por Colima, los diputados del Grupo Oficialista (Morena-MC-PVEM-NA-PT) “aprobaron” diversos exhortos: uno, dirigido al Ayuntamiento de Colima para que “suspenda la subasta de un terreno público ubicado en Primavera Hills”.

Otro más para que “se lleven a cabo las investigaciones pertinentes a fin de aclarar hechos, deslindar responsabilidades y en su caso, formular las denuncias correspondientes por los posibles hechos de corrupción, lavado de dinero y la posible comisión de delitos electorales a cargo de Alejandro Moreno Cárdenas (Presidente Nacional del PRI) y de Carlos Arturo Noriega García (Diputado local del PRI)”, tras los audios que se dieron a conocer a través de redes sociales”.

Asimismo, Morena y sus Aliados aprobaron un exhorto más para que “se descuente un día de salario a los diputados que abandonaron la sesión (ya clausurada)”.

Los Legisladores del llamado “Bloque Democrático por Colima” sostuvieron que la clausura de la sesión ordinaria de este miércoles es parte de las facultades del Presidente de la Mesa Directiva en turno, razón por la que los acuerdos que se hayan tomado “carecen de legalidad”, una vez que los diputados de Morena, PVEM, MC, Nueva Alianza y del Trabajo “violaron la normatividad Legislativa”.

Finalmente, los diputados del Bloque Democrático por Colima afirmaron que “no se prestaran a ningún show, circo, ni caprichos de la Bancada Oficialista” y se comprometieron a seguir trabajando en beneficio de la ciudadanía en general.

AMENAZA

Es de mencionar que durante la Sesión de este miércoles, la cual aún se realizaba oficialmente, el diputado presidente de la Mesa Directiva Rigoberto García Negrete declaró un receso para que los diputados pudieran consumir sus alimentos.

Este receso lo declaro García Negrete cuando estaba a punto de hacer uso la palabra la diputada de Morena Isamar Ramírez Rodríguez, quien molesta le espeto al presidente de la Mesa Directiva: “Disfruta tus últimos días”.

Sobre el particular, García Negrete no dio importancia a “esta amenaza” de la Legisladora de Morena y dijo no tomarla en cuenta.