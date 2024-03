Viola mis derechos políticos el Ayuntamiento de Colima: Viridiana Valencia               

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Ayuntamiento de Colima que preside Margarita Moreno violenta los derechos político-electorales de Viridiana Valencia Vargas, al negar la expedición de una constancia que incluye documentales diversas que acreditan el plazo de residencia suficiente para su registro como aspirante a la alcaldía de Colima por la Coalición Seguimos Haciendo Historia.

“Esta actitud arbitraria no es nueva, ya que recientemente Margarita Moreno instruyó al personal que no se entregara ninguna carta de residencia mayor a un año a ninguna persona que no fuera “palomeada” por ella o su Secretaria”, dijo Valencia.

“Hay trabajadores que nos han informado de eso, hasta gente del Ayuntamiento nos ha manifestado su apoyo, nos informan y nos dicen que se tienen órdenes precisas de la Presidenta de no expedirle ninguna carta de residencia mayor a un año porque no quiere que sea candidata a la Presidencia Municipal”, reveló.

Esto luego de que este martes (12 de marzo), la Coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación acudiera a la comuna en calidad de ciudadana a pedir por escrito ante la Secretaría del Ayuntamiento de Colima, que se le expida una constancia de residencia, lo anterior, acompañado por todos los requisitos contemplados en la normatividad municipal y publicados en la página oficial de la comuna. Sin embargo, al ser atendida, el personal de dicha oficina pretendía no recibir la petición escrita

“Con estas actitudes de la Presidenta y su Secretaria sólo se demuestra su falta de sororidad ante la petición legítima y debidamente acreditada de una mujer habitante de su Municipio, lo que es una verdadera contradicción y refleja de cuerpo entero a dichas servidoras públicas”, lamentó la coordinadora.

“La propia Margarita Moreno, en fechas recientes era quien se quejaba de que ejercían violencia política respecto de su persona en otro partido político para minimizarla y obstaculizarle sus pretensiones políticas y hoy vemos que a hurtadillas, intentan negarme un documento que es mi derecho y coartar la voluntad y el derecho al voto de muchísima gente que nos ha expresado su apoyo”, agregó.

Cabe recordar que en semanas pasadas la alcaldesa, Margarita Moreno, rompió con la alianza partidista que la llevó a su puesto actual y renunció a su militancia, al acusar que era víctima de violencia política de género y que se buscaba favorecer a un hombre por encima suyo.

Valencia Vargas explicó que la petición por escrito la hace luego de que el Ayuntamiento haya querido entregarle una constancia de apenas un año de antigüedad, por lo cual el escrito que entregó lo acompaña con diversos documentos públicos y privados, inclusive un acta testimonial ante Notario Público que en su conjunto acreditan su residencia en la ciudad de Colima desde el 15 de abril de 2021.

Detalló que el personal del Ayuntamiento tuvo que recibir su oficio, aunque le señalaron que tardarían en responderle más de 30 días, esto a pesar de que al llamar para consultar sobre el trámite se da un tiempo estimado de media hora para la expedición.

Para la Coordinadora de Defensa de la Transformación esta acción pretende cerrarle el paso a por el miedo que le tienen debido a que es una mujer honesta, incorruptible con la que los intereses que defiende Margarita Moreno, su marido y su grupo político están en riesgo.

Viridiana Valencia se mostró confiada en que en su momento le entreguen la carta de residencia con la antigüedad solicitada y acreditada, ya que adjuntó las pruebas que así lo acreditan.

Recordó que el Tribunal Electoral ya se ha pronunciado en que este tipo de “cartas de residencia” no son los únicos medios para acreditar la residencia requerida para contender para un cargo de elección popular, “por lo que dicha maniobra arbitraria de Margarita Moreno poco le ayudará para quitar de la carrera que se avecina”, puntualizó.