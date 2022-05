Vecinos de Coahuayana bloquean puente; piden que aparezca joven estudiante

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Desde las 10:30 de la mañana de este martes, un grupo de habitantes de Coahuayana mantienen bloqueado el puente que conecta los estados de Colima y Michoacán, como una muestra de presión para que las autoridades policiacas de Colima den con el paradero de un jovencito de 15 años y otro hombre más, los cuales habrían sido levantados en el trayecto del tramo carretero Cofradía de Morelos Cerro de Ortega el pasado viernes.

María González Ramírez, madre Macario Monje, joven de 15 años de edad que estudia la secundaria, explicó que su hijo apoyaba en una funeraria de su localidad y en aras de cumplir con su trabajo se fue muy temprano hasta el municipio de Tecomán a adquirir insumos para el negocio, iba acompañado de un tío y de otra persona de la funeraria.

“Andaba como otros días en Tecomán, a traer algunas cosas para la funeraria donde trabajaba, iba su padrino Omar Aguilar y mi hermano Efraín González, hicieron las compras pero de regreso se vinieron separados, mandaron el camión de mudanza que contrataron adelante, luego mi hermano en un taxi con más cosas que compraron y al final Macario con su padrino en otro carro”, relató.

Y añade que lo último que se supo de Macario y su padrino fue luego de comprar unas aguas de coco en Cofradía de Morelos, “cuando mi hermano venía en Cerro de Ortega le habla mi hijo y le dice que se regrese porque unos hombres los pararon, mi hermano se da la media vuelta intenta marcarle y le dice Macario que le regresa la llamada y cuelga”. Después le llega un último mensaje “tío ya no hagas nada”.

María González señala que la mudanza tampoco llegó a Coahuayana, “levantamos la denuncia y saliendo de la fiscalía nos avisan que el día sábado las dos personas que venían en la mudanza habían aparecido, no sé dónde ni cómo solo sabemos que no quieren hablar”.

Macario Monje estudia y trabaja, “por la pandemia este año no estudió, pero conozco a mi hijo y no andaba en otras cosas, se dedicaba a estudiar la secundaria. Yo sé que él no andaba en malos pasos”.

Los manifestantes esperan una respuesta de las autoridades de Colima, mientras tanto, mantienen el bloqueo que según señalan seguirá por lo menos hasta las 3 de la tarde.