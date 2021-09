Vacunas reducen hasta 90% la gravedad y muerte por #Covid-19

CN COLIMANOTICIAS

Colima.- La eficacia de las vacunas contra el Covid-19 permiten reducir hasta en un 90% la enfermedad grave y el fallecimiento, incluso ante la variante Delta que actualmente predomina en el mundo, según lo dio a conocer la Secretaría de Salud al destacar la efectividad de los biológicos frente a las variantes.

La dependencia expuso que para las personas vacunadas transcurre más rápido el periodo de la enfermedad, con lo que se evita que se generen nuevas variantes, de ahí la importancia de aplicarse las vacunas y protegerse inclusive de las nuevas formas en que se presenta el virus.

El comisionado de Bioseguridad, Rodolfo Ochoa Jiménez, dijo que el 60% de los casos de Covid-19 en el Estado son causados por la variante Delta, la cual es más agresiva, se relaciona con casos clínicos más complicados y tiene mayor transmisión.

Añadió que esta variante de gran preocupación está predominando en el mundo, ya que representa más del 90% de los nuevos casos de coronavirus y sería la que impere el resto del tiempo.

El resto de variantes de preocupación que circulan en el Estado son Alpha, Gamma y Delta, mismas que son más contagiosas y causan enfermedades más graves, provocando doble riesgo de hospitalización para los pacientes.

Asimismo, indicó que las variantes de interés no han generado muchos problemas, aun cuando las últimas que se han presentado, lambda (altamente transmisible) y mu, tienen más resistencia a vacunas, pero no son tan contagiosas y no parecen predominar.