Usuarios reportan fallas en Twitter

México.- Usuarios de Twitter reportaron este sábado una falla en la plataforma que nunca antes se había visto.

Los usuarios primero comenzaron a investigar si se trataba de algo particular de sus dispositivos, pero al advertir que era a nivel general, no dudaron en hostigar al dueño, Elon Musk.

“Cuota límite excedida” , esa es la frase que comenzó a aparecer en computadores y dispositivos móviles de miles y miles de usuarios que se vieron impedidos de hacer búsquedas sobre determinados temas. “¿Twitter anda fallando? O sea, un multimillonario maneja esta app ¿y no puede evitar que se caiga?” , arremetió un internauta.

Hasta el momento, la cuenta oficial de esta red social no se ha pronunciado al respecto y se espera por conocer desde cuál fue la causa hasta el plazo estimado para que el sitio vuelva a funcionar con normalidad. Cabe destacar que no todos los usuarios sufrieron este error, sino que fue en determinadas cuentas y no hay precisiones de por qué ha sucedido.

