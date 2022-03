URGEN CAMBIOS EN NUEVO GABINETE

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Colima requiere de un verdadero cambio de rumbo político estatal mismo que la ciudadanía demandó en las urnas, a Colima y a la sociedad colimense le iría mucho mejor si la gobernadora Indira Vizcaíno Rodríguez hiciera dos o tres cambios extraordinarios de su gabinete estatal para reorientar su política social ya que se ha observado que algunos de sus colaboradores más cercanos que ocupan cargos relevantes no dieron el resultado que esperábamos en beneficio de la población.

Para los partidos y liderazgos de oposición a Morena y de la gobernadora Indira Vizcaíno, les gustaría que la problemática social de la entidad continuara así y que inclusive empeorara como sucede con la ola de violencia que azota a la entidad, todo mundo se queja de que hay graves y serios problemas internos de operatividad en la Subsecretaría de Movilidad, pues mucha gente que ya traía placas de Colima ahora que vendieron sus autos se les impide su emplacamiento sin justificación legal, pues les piden facturas anteriores originales cuando están refacturados, fiscalmente no se puede, ya que cualquier empresa que expide una refactura se queda fiscalmente con la original anterior para archivo, pero los peritos de Movilidad exigen las originales anteriores cuando es inviable, y si quieren comprobar su expedición es peor cuando algunas empresas ya no existen, ¿se quedarán esos vehículos sin placas y sin circular en sus casas? Es un absurdo y un desgarriate.

La gran mayoría de los ciudadanos del estado somos apartidistas porque no nos identificamos ni nos apasionamos con los partidos, no nos interesa tanto el éxito o fracaso de dichos partidos en el poder, ni nos interesa mucho hoy quien va a llegar a la presidencia del país en 2024, pero si nos molesta que varios funcionarios ya andan preocupados y ocupados en futurismos cuando apenas comienzan a trabajar, la gran demanda popular era y es de lograr un cambio en el servicio público estatal y en lugar de mejorar en algunos rubros consideramos que vamos peor y como los cangrejos.

Reconocemos que no todo está mal en la administración estatal, pues muchas de las acciones de la administración sobre todo en la atención a los rezagos sociales son positivas y correctas, como la compra de las patrullas, aunque a pesar de ello al inicio de la actual administración estatal se dispararon un gran número de conflictos entre ellos el que se originó en el Cereso con la muerte de algunos internos, provocando un conflicto mayor estatal con la violencia que hoy todavía no termina.

Pero es de sabios reconocer también que algunos titulares de las Secretarías del Gabinete Estatal fueron designados con la mejor intensión pero no dan señales de ser buenos servidores públicos, son indolentes de lo que les ocurre a los colimenses porque no nacieron en Colima, o quizás no tienen la capacidad ni la visión para mejorar la dependencia que representan, no salen de sus oficinas a ver la realidad, los conflictos no se resuelven atrás de los escritorios, por ello consideramos que basta hacer algunos reacomodos de titulares para iniciar ese cambio de gobierno que la gente pretendía.

Marco Tulio Cicerón uno de los líderes romanos más sobresalientes de la antigüedad dijo, “La civilización romana se debe a los grandes líderes que han luchado por Roma, si queremos avanzar, deja de culpar a los demás por tu desorden de gobierno, los enemigos solo criticarán con o sin razón, pero tú eres gobernante, cambia lo que tengas que cambiar, tu solo convoca a las mayorías y asume tu compromiso con los ciudadanos romanos, tu eres el único responsable si cae o se salva Roma, y recuerda nuestra lucha es para que Roma sea un Gran Imperio” son parte de sus diálogos como legislador y líder ciudadano, según Taylor Caldewll en su libro “La Columna de Hierro”.