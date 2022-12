URGE UN CAMBIO EN COLIMA: MARIO ANGUIANO

Por: Abel González Sánchez

Urge que los ciudadanos seamos más participativos en las acciones de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, porque algunos actores y partidos están abandonando su objetivo político; los primeros ganan por un partido con sus propuestas y cuando están en el cargo renuncian a su partido para sumarse a la mayoría a cambio de beneficios económicos, los partidos no señalan con contundencia los errores de quienes están en el gobierno, para generar contrapesos y propiciar que se corrija el rumbo donde se requiere. Por ello, muchos líderes naturales y ciudadanos de varios municipios, en diferentes reuniones, hemos coincidido en que no debemos quedarnos con los brazos cruzados cuando vemos que los problemas sociales cada vez son mayores, como ocurre con la inseguridad pública, la salud, el campo, la mejora de los servicios que presta el gobierno. Urge un cambio en Colima, cambio de estrategia de trabajo, o cambio de funcionarios, o cambio de ambos; pero asegurando que haya más y mejores resultados para la población, así lo manifestó el exgobernador Mario Anguiano Moreno, ahora en su calidad de coordinador de la denominada asociación “Actuemos, Colima ahora”.

En un diálogo cordial con el ex gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno, y con el ex delegado estatal del ISSSTE, Guillermo Villa Godínez, Mario Anguiano manifestó que hasta este momento ha sido muy claro en que su carrera política como candidato terminó una vez que concluyó su mandato, porque no hay otro cargo más relevante en la entidad y porque era su proyecto terminar allí; sin embargo, dijo que muchos amigos como lo son Guillermo Villa, Mely Romero, Martín Flores, Andrés Martínez, Armando García Salazar, Reené Díaz, René González, Fernando Morán, Mónica Chávez, Javier Velasco. Efren Pacheco. María Isabel Viera. Rubén Cisneros entre muchísimos otros amigos y amigas mas, que son líderes naturales en diferentes municipios nos convencimos de organizarnos en una agrupación civil ciudadana para generar después un movimiento que coadyuve, en la medida de nuestras posibilidades, que sabemos que tienen límites, a la solución de algunos problemas que preocupan a la población.

Anguiano Moreno mencionó que se ha platicado con las alcaldesas de Colima y de Villa de Álvarez, Margarita Moreno y Tey Gutiérrez, a quienes se le ha comentado sobre los temas en que puede ayudar la agrupación ciudadana; por ejemplo, con la alcaldesa de Villa de Álvarez, Tey Gutiérrez, nos pidió y acordamos ayudar en la mejora de 10 trámites, de los cuales ya se puso en operación el primero ya se está trabajando en el segundo, el cual se espera poner en operación en las primeras semanas de enero, y por supuesto hay disposición para ayudar a las instituciones públicas y privadas para contribuir a propiciar mejoras o a resolver algunos problemas, siempre con la clara idea de no entorpecer o cuestionar el trabajo político estatal o de los municipios, sino en coadyuvar en resolver los problemas de acuerdo a nuestras posibilidades.

GUILLERMO VILLA MÉDICO RECONOCIDO

Por su parte, el cardiólogo Guillermo VILLA Godínez , a quien mucha gente identifica como el Dr. Memo Villa, quien fuera Delegado Estatal de la Cruz Roja y del ISSSTE, dijo que derivado de su participación en la agrupación “Actuemos, Colima ahora” ha tenido la oportunidad de conocer a algunos líderes de colonias y comunidades del Municipio de Colima, algunos de los cuales le han planteado sus necesidades, y en la medida de sus posibilidades ha venido ayudando; por un lado en la atención de consultas y de cirugías de algunas personas que así lo requerían, y por otro lado en la mejora de algunos espacios públicos que los colonos sienten un poco abandonados, y que en tanto sea posible, seguirá atendiendo este tipo de planteamientos.

Sin duda que urge un cambio en Colima en las políticas públicas, pues basta un ejemplo en el tema de salud, aprovecho la oportunidad para mencionar aquí y agradecer este apoyo, hace aproximadamente 8 años que le pedí un gran favor al cardiólogo Guillermo Villa para que le diera una consulta a un compadre humilde de Minatitlán que le dijeron que debería operarse del corazón urgentemente en una clínica particular porque no hay salud pública y al Hospital Universitario lo abandonaron y para evitar morir, andaba toda la familia vendiendo en su comunidad su ganado o propiedad para lograr salvarlo; enterados de sus dolorosa situación, fuimos por el compadre Eliseo Flores para que el Dr. Memo Villa lo revisara en su consultorio, con sus aparatos, y nos dijo: “si lo operan, al contrario se puedes morir por su edad y condición, nomás que tome estas pastillas”. Así lo hizo mi compadre, Memo no le cobró ni la consulta y hoy gracias a Dios y al Dr. Villa tiene cerca de 84 años.

