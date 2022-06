Un virus fue el mejor habilitador digital en el mundo: Carmen Rodríguez

*La directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural presentó el resultado del Diagnóstico de la Competencia Digital Docente a instituciones participantes que integran la ANUIES, entre ellas la UdeC.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Para conocer el resultado del “Diagnóstico de la Competencia Digital Docente de las Instituciones de Educación Superior” que la SEP, la Coordinación General de @prende y la ANUIES gestionaron para atender la Agenda Digital Educativa, se reunieron esta semana, de manera virtual y presencial, dirigentes y representantes de las 50 instituciones mexicanas que participaron, entre ellas la Universidad de Colima.

Representada por su rector, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, la UdeC y las demás Instituciones de Educación Superior (IES) pudieron conocer los pormenores de este documento, que tiene como objetivo fortalecer los programas de formación docente al interior de las IES y ser el marco común para México en materia de competencia digital.

Carmen Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural, en representación del subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro Bórquez, celebró “este esfuerzo para reflexionar acerca de los medios digitales y cómo las tecnologías potencian lo que hacemos, para mal o bien”.

Dijo que si un profesor o profesora es reemplazada por una computadora “se lo merece; debemos ser más que el envío de la información, necesitamos tomar conciencia de que formamos seres humanos. Como maestros, no debemos olvidar que requerimos seres humanos no sólo profesionalmente buenos, sino también buenos ciudadanos y seres humanos, y esto se construye con la comunicación cotidiana con cada estudiante”.

Rodríguez Armenta agradeció a todos los docentes que abrieron las puertas de su casa para que las clases no se detuvieran en esta pandemia, y añadió en su mensaje que “si bien desde 2013 tenemos derecho a la información y a la banda ancha, existen brechas digitales y con la pandemia encontramos que un virus fue el mejor habilitador digital encontrado en el mundo”.

“Pudimos ver que no existían espacios adecuados para tener un proceso formativo, maestros que no deseaban regresar y que lo hacían desde el privilegio, porque no todos podían tener facilidades y herramientas para el aprendizaje. Ahora aprendimos a ser más humanos respecto a este proceso formativo que todos tuvieron en la pandemia”, agregó.

El diagnóstico fue presentado por los responsables técnicos y académicos Rubén Edel Navarro y Germán Ruiz Méndez, quienes explicaron el proceso y dinámica de la obtención de datos, indicadores y marcos legales.

Edel Navarro encontró una gran sinergia e interdependencia positiva al compartir los talentos, y cómo se entiende la competencia digital docente. Con los resultados de la encuesta, se aplicaron técnicas como el Modelo Dreyfuss y se segmentó a los docentes como novatos, principiantes avanzados, expertos, competentes y eficientes.

En prospectiva, añadió Edel Navarro, “visualizamos un espacio común docente donde vamos a poder colaborar y contribuir con las capacidades que tenemos; una interdependencia positiva; reunirnos, juntar talentos para hacer algo importante y contar con un comité interinstitucional certificador de la competencia digital docente”.

Este diagnóstico surgió del trabajo colaborativo a distancia que las instituciones que integran la ANUIES desarrollaron en el Taller: “El papel social de las Universidades en la Transformación Digital”, que se realizó en el marco de las actividades de la Agenda Digital Educativa, durante la pasada contingencia sanitaria.

Se puede descargar la versión en PDF del diagnóstico en: https://acortar.link/jxAtEv.