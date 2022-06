RESURGE EL DEDAZO PRESIDENCIAL PARA 2024

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

El dedazo que fue común en el pasado del tricolor y odiado por la sociedad mexicana hoy nuevamente resurge, pero ahora más destapado, al rojo vivo y a todo color, para no decir más descarado y sin tapujos, la figura política presidencial de Andrés Manuel López Obrador no únicamente decidirá al candidato presidencial del 2024, también palomeo las candidaturas de senadores, diputados federales y gobernadores, aunque muchos de ellos no merecían dicho cargo por el pésimo trabajo que han hecho, pero sin duda hoy el presidente tiene a la fecha buen respaldo popular y el dedazo ya lo empezó a decidirse en tres de sus más cercanos colaboradores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador de todos los que nombró en broma, ahora ya cerró la lista de los precandidatos a la presidencia del país para el 2024 con el ánimo de mantener la unidad y de que no se le haga bolas el engrudo, pretende así fortalecer más al partido y para que la sociedad mexicana los vaya valorando.

Las campañas a gobernador del pasado 5 de junio fueron la oportunidad oficial desde Palacio Nacional para que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López hicieran su arranque, dejando a un lado a una figura de peso político nacional, a Ricardo Monreal Ávila Coordinador de senadores morenistas en el Senado de la República, quien tiene mayor peso nacional inclusive que el propio Adán Augusto. Es un error estratégico que podría generar una división nacional morenista ya que pudiera convertirse en candidato de alguna alianza opositora al ser marginado, a menos de que el senador Monreal decida apoyar a uno de ellos que sería a Marcel Ebrard quien pareciera tiene más acercamiento.

¿MARIO DELGADO SALE DE MORENA?

La posibilidad de que Claudia Sheinbaum asuma la presidencia nacional de Morena sería una jugada estratégica del presidente si es que realmente desea apuntalar a la mujer a la candidatura presidencial ya que la problemática que genera la Ciudad de México es muy desgastante y lamentablemente Claudia sigue con varios problemas de la capital del país con los transportistas, con la delincuencia, trae pleito con las titulares de las delegaciones que perdió y con el accidente del metro que no se ha resuelto según los familiares de los muertos.

En cambio, a Adán Augusto López Hernández le toco bailar con la más fea, pues representa a la Secretaría de Gobernación sin recursos en la dependencia que ni pueden pagar las rentas de sus oficinas en los estados, ni tiene apoyo presidencial para tener el control de la seguridad nacional interna y externa, se las entregaron a las fuerzas armadas y a la Guardia Nacional, además hay violencia nacional, conflictos y balaceras por todo el país, en cambio Marcelo Ebrard quieran o no reconocer lleva la delantera en presencia política nacional de los tres de ellos por su perfil político y cargo que ocupa que no lo desgasta, además el mismo Mario Delgado Carrillo presidente nacional de Morena es del equipo de Marcelo.

LA OPOSICIÓN DIVIDIDA

Varios ex presidentes del PRI en lugar de fortalecer su partido quisieron remover al presidente del partido Alejandro Moreno sin lograr nada excepto el de exhibirse deseando apoderarse del partido, ya que varios nunca se aparecieron en favor de las campañas en los estados que se participó según ha trascendido, además las derrotas en los estados del país jamás son culpa de un presidente del partido nacional, son más bien responsabilidad de los ex gobernadores en turno que no fueron capaces de organizar y fortalecer a su partido porque fueron pésimos en su administración, Colima es un ejemplo claro.

Por otra parte Dante Delgado dueño de Movimiento Ciudadano quien en lugar de unir y ser congruente con la problemática nacional para ser realmente oponente, le entró a la grilla contra la alianza del PRI, PAN y PRD, a pesar de que obtuvo muy pocos votos en las pasadas elecciones del 5 de junio, es decir no tiene cara para criticar y el que haya ganado los estados de Jalisco o Monterrey fue por proyectos estatales de los actuales gobernadores de MC, no por presencia de su partido, además una cosa es una gubernatura y otra la presidencia del país, y un ejemplo, la buena presencia de Movimiento Ciudadano en Colima que tuvo posibilidades inclusive de ganar la gubernatura de Colima fue por el trabajo de Leoncio Morán, “Locho” no por la presencia de ese partido nacional en la entidad, alguien debe corregir a Dante pues su postura es grilla personal, a ver que negocia o gana como lo hizo el Verde, el PT etc. cuando no deberían ser comparsa de nadie, antes lo fueron del PRI, pues que lo único que hacen es dividir los votos y ganar sus prerrogativas que son varios millones de pesos. Si México tuviera únicamente a los tres partidos mejores sería mucho mejor, no se gastaría tanta lana ni tuviéramos a tantos plurinominales inútiles.