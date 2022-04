Un millón de vacunas contra Covid caducan mañana; Gobiernos estatales apresuran vacunación

CN COLIMANOTICIAS

México.- Cerca de un millón de vacunas contra covid son aplicadas en el país a contrarreloj, pues están a 48 horas de caducar. Se trata de la cuarta dosis a la que puede acceder quien desee y prácticamente sin importar la hora ni el lugar, porque pueden hacerlo en puestos de vacunación instalados para cumplir la misión a última hora: dejar vacías esas cajas con la leyenda EXP 042022.

Los gobiernos estatales apresuraron la vacunación contra covid-19, ante la proximidad de su fecha de caducidad el último día de abril.

Autoridades de salud confirmaron que están en riesgo de vencimiento de la fecha considerada idónea para las vacunas, cerca de 500 mil en Tamaulipas, 200 mil en Tlaxcala, 30 mil en Querétaro y 400 mil en todo el ISSSTE.

En Puebla, el gobernador Miguel Barbosa confirmó que parte de las 650 mil vacunas Pfizer y AstraZeneca que la entidad disponía para la última jornada, van a caducar. Barbosa pidió a la Secretaría de Salud estatal aplicar todas las vacunas posibles antes del 30 de abril, fecha en que vencen las jornadas masivas en Puebla y en todo el país.

Cuatro días después, Barbosa lamentó que el gobierno federal solamente diera dos semanas para cumplir con la inmunización de refuerzo de los mayores de 18 años y se comprometió a revelar cuántas vacunas van a caducar cuando concluyan las jornadas masivas.

Por el mismo motivo, en algunas entidades los esfuerzos son a marchas forzadas. “El promedio de vacunación diarios es de mil 500 a dos mil a lo mucho, se había caído mucho el porcentaje y fue lo que nos motivó a implementar esa campaña masiva, ahora en las últimas semanas estamos esperando los 11 mil paquetes diarios que estamos vacunando y esto lo vemos con buenos ojos porque nos va abonar para seguir manteniendo esta libertad, esta facultad de la convivencia, de la movilidad”, explicó el secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina.

Se ha intensificado la campaña de vacunación | Juan Carlos Bautista En estados como Yucatán e Hidalgo siguen llegando miles de vacunas, por lo que se aplica de forma acelerada, como en casi todo el país, una cuarta dosis para que no se caduque.

Así lo explicó en entrevista con MILENIO, la enfermera Tania Juárez, en el módulo de vacunación instalado en la Universidad Autónoma de Hidalgo. “Nos ha llegado mucha vacuna y la queremos aplicar rápidamente, precisamente para que no pase eso, para que no se caduque la vacuna; no es que ya esté caduca es para que no se caduque la vacuna y hay mucha gente que pues sí viene llegando y nos llegan más vacunas para toda la población”. De acuerdo con la estrategia nacional de vacunación, en 2022 han llegado 21 millones 864 mil dosis de la vacuna anticovid de AstraZeneca.

En el caso de Tamaulipas, se distribuirán en 200 Centros de Salud para intentar rescatar más de medio millón de dosis de AstraZeneca en riesgo de caducar. Gloria Molina, secretaria de Salud de esa entidad, informó en entrevista que para cumplir el objetivo en esta inoculación masiva, se habrá de contratar por un mes a 120 vacunadores y ocupar a todo su personal de enfermería disponible.

“Vamos a hacer toda una estrategia con 200 centros de salud que van a vacunar mañana y tarde a partir de ya, así como cinco macro puestos en Reynosa, Matamoros, Victoria, Tampico y Madero, en apoyo al gobierno federal que nos solicitó ayuda para evitar que se caduquen las dosis de AstraZeneca”.

Con información de Milenio