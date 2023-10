UdeC concientiza a universitarios sobre la importancia de votar en elecciones

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Rector de la Universidad de Colima, Christian Torres Ortiz Zermeño, dio a conocer que derivado a que el sector juvenil es el que en los últimos procesos electorales ha votado menos, se concientiza al estudiantado sobre el derecho al voto y la importancia de hacerlo.

“Ese segmento de edad, en las últimas elecciones, es el que menos ha votado. Y no necesariamente es porque no tengan la credencial de votar, sino porque se han están convirtiendo en un segmento de la población muy crítico, con un componente de reflexión, que a veces los hace no ir a las urnas”.

El próximo 2024 se llevará a cabo el proceso electoral en México para elegir a nivel federal la Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones federales, mientras a nivel local las presidencias municipales y diputaciones locales.

Para ello, la Universidad de Colima ha firmado un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral, y el rector Torres Ortiz Zermeño refirió que se trabaja en equipo para la construcción de ciudadanía.

“En la Universidad se harán mesas de reflexión, debates y se hará un evento marketing político en febrero del próximo año, entre otras dinámicas que se trabajarán de manera conjunta con los institutos electorales locales y a nivel nacional, que tiene que ver con el proceso electoral”.

Señaló que la prioridad es tengan su credencial y que evidentemente haya una propuesta que les convenza para que los jóvenes vayan a votar a las urnas.

“En el futuro se podría hacer un debate para el sector joven con algunos candidatos, pero se necesita que el proceso vaya más adelantado y empiece a ver algunas definiciones para que los jóvenes tengan más claras las cosas”.