Trabajo del INE ha sido impecable; ataques de Gobierno Federal y Morena son parte del juego y discusión: Nirvana Rosales

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- De acuerdo a la presidenta del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, Nirvana Rosales Ochoa, los ataques mediáticos emprendidos por el Gobierno Federal y Morena contra el Instituto Nacional Electoral (INE) son parte del juego y discusión que se da a la Reforma Electoral.

“Lo importante es tener la suficiente objetividad para analizar cada tema y ver qué de esa reforma es viable y tomar que se puede mejorar para el tema de los procesos electorales”.

La ex magistrada presidenta del IEE Colima, expresó que el INE ha dado muestra y fe no solo a la parte organizativa, no sólo a instituciones, sino a la propia ciudadanía el trabajo que ha realizado de manera impecable, los temas jurídicos y legales lo demuestran.

Añadió que el tema de las reformas electorales es una ola y dinámica que se establece una vez concluidos los procesos electorales, y es parte de la dinámica y juego de poder que se vienen después de resultados que se dan tanto a nivel nacional como en cada entidad.

“Conocemos de la reforma electoral importante que está en discusión y son temas que desde varias perspectivas se analizan desde institutos locales, funcionariado electoral, parte académica y Organizaciones no gubernamentales”.

Coincidió que hay área de oportunidad que permite modificar algunas formas de hacer las cosas para generar economías, ya que se plantea mucho el voto electrónico con todos los mecanismos de certeza y garantía que permita reducir costos importantes.

“Siempre que se da una reforma es importante entrar a la discusión y sacar lo mejor de esta parte”.