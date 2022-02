Trabajadores de Telebachillerato exigen pago a la Secretaría de Educación en Colima

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Docentes pertenecientes al Sistema de Telebachilleratos se manifestaron frente a las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura, para exigir el pago de tres quincenas que les adeudan.

De acuerdo al maestro Rafael Medrano buscan que les den una fecha exacta para poder cobrar el salario de mes y medio que no les han pagado.

De esta manera exigieron una reunión con el secretario de Educación y Cultura, Adolfo Núñez González, o con la directora de Educación Media Superior y Superior, Myriam Ramírez García.

“Son varias las promesas que nos han hecho, pero de promesas nadie vive, tenemos gastos personales, familiares y hemos estado pidiendo prestado, lo que no consideramos justo”.

El docente refirió que la autoridad educativa no les paga, pero sí les exigen que acudan a laborar.

“Lo que se nos hace injusto ante estas circunstancias, porque ya no tenemos dinero para trasladarnos a los centros de trabajo”.

Recordó que todos los telebachilleratos se encuentran en comunidades rurales, por lo que la falta de ingreso les complica asistir a impartir clases.

“Dicen que no nos han pagado porque no han sido radicados los recursos federales para el pago de nuestros salarios, pero pueden buscar alternativas para el pago de los mismos y no estarnos afectando”.

Cabe indicar que en la misma situación se encuentra personal de confianza de la Secretaría de Educación, a quienes también les adeudan tres quincenas.