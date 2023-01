TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano

Colima, Col. 4 de enero.

“Sin paz no lograremos prosperar, y nosotros creemos que antes está el bienestar de la patria, que las ambiciones personales. Esperemos que el gobierno se consolide y ayudémosle en la tarea difícil de reconstruir el país. Bien necesita nuestra pobre patria del sacrificio de sus hijos en aras del bien público.” Manuel Caballero, en alusión a Porfirio Diaz y su campaña.

Sin pena y sin gloria pasó el día del periodista en Colima, (4 de enero) mismo que se celebra en honor a Manuel Caballero, escritor y periodista. Caballero fue pionero en México en los géneros de la crónica y el reportaje, y en su época, apoyó el movimiento liberal de Porfirio Díaz y el inicio de su régimen. Pues Caballero pensaba que Díaz, era el hombre indicado para traer la paz a México. después, las cosas serían diferentes y se convirtió en un crítico la dictadura porfirista, pues en su opinión, traicionaba los ideales liberales y la democracia.

Por mi parte, expreso una sincera felicitación a quienes hacen uso de su computadora para escribir lo que el alma dicta. Especialmente a mis compañeros, hombres y mujeres de la Asociación Colimense de Periodistas y Escritores A. C. así mismo, agradezco a quienes me expresaron una felicitación en ese día y bueno, me sigo considerando, sinceramente, un aprendiz que hace lo que le agrada y con gusto.

Otro tema:

Mi madre decía que para que haya un problema se ocupan dos, y si, es realmente cierto. Los conflictos en nuestra vida cotidiana están siempre agazapados, ala espera de un detonante que los haga estallar y con ello, las diferencias o hasta los golpes y en algunos deshonrosos momentos, hasta pérdida de vidas innecesariamente. “Nadie es tarugo en su forma de pensar”, decía mi vecino Ramón Quiroz. Es decir, todos tenemos una razón válida para expresar nuestra inconformidad, aun cuando podamos estar equivocados.

Por ello, es necesario tomar distancia de cualquier problema antes de actuar y ver las cosas con objetividad, para así, desprendernos de lo personal (ego). Como dice el Doctor Miguel Ruiz: “nada es personal, sólo se trata de la película que proyectamos sobre aquello que nos apartó del amor, y que a veces representa tanta distancia que parece imposible establecer una conexión entre éste y lo que ocurre”. Si podemos darnos cuenta, toda circunstancia por difícil que parezca, trae consigo una ganancia secundaria. Lo importante es poder ver el aprendizaje que nos deja y ponerlo en practica en una futura situación similar.

Una cosa es cierta, todos estamos de paso, ricos y pobres, asalariados y mendigos, todos tenemos una fecha de caducidad y nuestro cielo o nuestro infierno, pueden mejorar dependiendo de nosotros. Es importante entonces, que sea lo que sea a lo que nos enfrentemos, lo hagamos con amor, elijamos conscientemente nuestro aprendizaje.

ABUELITAS:

Bien por el ayuntamiento de la Villa que puso en marcha la fuente conocida como la Diosa del agua. Un ejemplo a seguir por otros ayuntamientos en donde hay veces que el pato nada y a veces ni agua bebe. Colima es un estado pequeño que merece la unificación de sus autoridades para bien, proyectar una imagen de altura implica madurez y creatividad, mas que dinero. Sin duda nuestras autoridades tienen la capacidad para eso y más. Es cuánto.