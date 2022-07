TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano.

Siempre he pensado ¿Qué pasará por la mente de un automovilista cuando se le atraviesa al tren? ¿Descabellado, atrevido, imprudente o irresponsable? La verdad no lo se a ciencia cierta, pero si considero que existe un desprecio por la vida, una marcada indiferencia que le lleva quizás, a la no reflexión. Las consecuencias, independientemente de las pérdidas materiales, conllevan la pérdida de la vida, eso es lo peor. Urgente pues, que las autoridades correspondientes gestionen, dispongan u ordenen, que sean colocadas las famosas “Plumas” en el paso de vehículos hacia la vía del tren, urge.

Vergonzosamente imparable el aumento al gas para uso doméstico, lamentablemente la población de nuestro estado sigue viendo afectada su economía por ser de los mas caros del país. Tendremos que volver al uso de la leña y el petróleo para cocinar.

Existe una ley relacionada con el uso del agua en nuestro estado, lamentablemente es obsoleta, dice la diputada Fernanda Salazar. Mas lamentable aun, que personas inconscientes barran el frente de sus casas con la manguera o literal, rieguen sus aceras a medio día, sí, a la hora del calor y mas rápida evaporación, al igual que los trabajadores del ayuntamiento que riegan los árboles y plantas de los camellones por las mañanas con sol. Más allá de leyes nuevas, es importante que se apliquen las existentes al pie de la letra, solo eso. Por otra parte, es lamentable dicen, el dinero, sigue siendo una buena venda para los ojos ciegos de algunos servidores públicos, que permiten o coadyuvan en la tala inmoderada e innecesaria de árboles. Gota a gota, el agua se agota, dice un viejo eslogan.

Usted y yo, amable leyente, estamos sintiendo la ola de calor, que en mis años de vida jamás se había sentido. Es lógico deducir que, a menor cantidad de árboles, mayor será también el golpe de calor, solo basta usar la lógica. Además, los árboles producen oxígeno, purifican el aire, forman suelos fértiles, evitan erosión, mantienen ríos limpios, captan agua para los acuíferos, sirven como refugios para la fauna, reducen la temperatura del suelo, propician el establecimiento de otras especies, regeneran los nutrientes del suelo y embellecen el paisaje.

He sugerido en repetidas ocasiones, claro está, solo soy un ciudadano, que los vendedores de agua purificada necesitan sumarse a los programas de reforestación existentes o implementar un sistema de retribución, a la tierra que les facilita el vital líquido. Nadie ha respondido, pienso, ellos se benefician con la venta de agua y es sanamente conveniente que lo hagan. Ojalá que, por el bien de todos, así sea.

Este lunes 18, la maestra Blanca Estela Serna Zamora y un servidor, habremos de platicar sobre el quehacer de la Cruz Roja Mexicana delegación Colima. Le invito para que nos acompañe por facebook en arroba sigue.alacyt a las 19 horas. Por favor aporte sus comentarios, me dará gusto leerle.

ABUELITAS:

El 9 de julio, murió la gran Ann Shulgin, co-autora de dos de los libros más icónicos de la investigación psiquedélica: las historias de amor químico PiHKAL y TiHKAL, publicadas en los años 90 junto con su esposo, el químico Alexander Shulgin. Durante la década de 1980, Ann Shulgin fue pionera en la psicoterapia psicodélica desde una perspectiva Junguiana, haciendo uso de sustancias como la MDMA, a la cual consideraba como la penicilina para el alma, gracias a su potencial terapéutico y sus cualidades empatógenas que posibilitan acceder profundamente al mundo afectivo de los pacientes. Ann deja un gran legado en lo que se refiere a la investigación del ser, descanse en paz. Es cuánto.