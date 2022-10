Todos los asesinados en Colima han sido inocentes, no tenían sentencia ni fueron enjuiciados: 50+1

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Asociación 50+1 calificó que todas las personas asesinadas en Colima son inocentes ya que ninguno tenía sentencia, ni había sido enjuiciado.

En voz de la presidenta del Capítulo Colima de dicha asociación civil, Leticia Zepeda, se revictimiza a las personas asesinadas, al señalar que permitían, que dejaban o que hacían.

“Finalmente todas las personas que han sido asesinadas en este proceso que tenemos en Colima, lo cierto es que son inocentes porque ninguno teníamos ninguna sentencia, la gran cantidad de asesinatos son personas que son parte de nuestra sociedad y fueron asesinadas sin una sentencia”.

De esta manera explicó que es gente que no se les puede revictimizar “si andaban en algo” o decir que “se matan entre ellos”.

“De repente la sociedad colimense quisiera no saber la situación o el fondo o el porqués de los asesinatos o si niñas, niños, jóvenes, adultos; incluso no lo queremos saber porque permeado la idea que todas esas personas andaban en ‘algo ilegal’ y se les juzga a priori, situación que no debería ser”.

FEMINICIDIOS

Por otro lado expresó que los asesinatos de mujeres que se han dado en los últimos meses, no se han estado trabajado desde el inicio de la investigación bajo el protocolo de “Feminicidio”.

De esta manera expuso que da una ‘falsa estadística’ y por lo tanto una toma de decisiones diferente a la que se debería tomar.

Zepeda expresó que hace votos porque en el Estado de Colima se implemente este procedimiento de análisis y con ello contar con estadísticas reales y permitan contar con mayores elementos para una mejor toma de decisiones en políticas públicas o acciones a realizar en la erradicación de la violencia hacia las mujeres.

“Durante muchos meses, del presente año, Colima no registró ningún feminicidio, esto a pesar de que en las redes sociales o medios de comunicación en donde se señalaban cómo habían sido los hechos, no fue considerado como tal, a pesar de contar con puntos específicos que se prevén para que sean considerados feminicidios”.

Reiteró que para la organización 50+1, la toma de decisiones en cuanto a violencia hacia las mujeres y en este caso el feminicidio, no ha sido la correcta, en donde realmente se analicen los casos de homicidios de mujeres y que desde un inicio, tal y como lo marca la ley, se inicien las investigaciones de cada uno de estos casos catalogándolos como feminicidios y después descartar los que no lo sean.