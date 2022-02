Titular de la Comisión de Responsabilidades del Congreso debe ser separado del cargo

*Tiene conflicto de intereses en la denuncia de Juicio Político contra Locho Morán.

Colima, Col.- El presidente y la secretaria de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, Ignacio Vizcaíno y Glenda Ochoa, respectivamente, “deben de separarse voluntariamente o ser separados” de dicha Comisión “al tener un conflicto de intereses” en la demanda de Juicio Político en contra del ex alcalde de Colima y ex candidato a la gubernatura del Estado, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, una vez que ambos fueron funcionarios dentro de la administración municipal del ex edil.

Es de mencionar que el ex alcalde fue denunciado por un desvío de 53 millones de pesos por parte del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima.

El coordinador parlamentario de la bancada priista en la Legislatura Local, Héctor Magaña Lara, dijo que al respecto ya existe un precedente en el Congreso del Estado, con una de las integrantes de la Comisión de Responsabilidades, la diputada Priscila García, que fue retirada como integrante de dicha comisión, por el simple hecho de estar casada con un funcionario de la administración municipal de Margarita Moreno, esposa a la vez del diputado Carlos Arturo Noriega, en contra de quien existe una demanda de juicio Político.

Recordó que aquella vez “hubo un dictamen por parte de la presidencia del Congreso del Estado, para separarla de la Comisión de Responsabilidades por un posible conflicto de interés, ya que ellos argumentaban de manera ilegal e incorrectamente que la diputada Priscila García tenía un conflicto de interés, por ser la esposa de un funcionario del gobierno municipal, cuando ella lo explicó muy claro, ella ni es familiar, ni amiga, ni trabajó en el gobierno (del estado) donde están los principales acusados”.

Ahí, dijo Héctor Magaña, Morena determinó la vara con la que se está midiendo, entonces forzosamente tendrá que ser la misma vara con la que se midan a todos los diputados, “al menos que haya una vara para medir a los que no son los aliados y una vara muy especial, de cobijo, contubernio con quienes son sus aliados”.

Indicó que en un acto de responsabilidad el presidente de la Comisión de Responsabilidades, el diputado Ignacio Vizcaíno, tendrá que renunciar a la comisión y de igual manera su compañera la diputada Glenda Ochoa, el primero porque fue el director jurídico y la segunda porque fue síndica del Ayuntamiento de Colima.

“Entonces en este caso y lo correcto, deberá ser que Morena actúe de la misma manera con que actuó en contra de la diputada Priscila García, ahora tendrá que hacer lo mismo con el diputado Ignacio Vizcaíno y con la diputada Glenda, quienes tendrán que separarse de su cargo en la Comisión de Responsabilidades”, dijo Magaña.

Dijo que no es necesario que los diputados de MC, se separen del cargo de legisladores, porque ellos no están señalados en el juicio político, pero sí de la Comisión de Responsabilidades, la cual está integrada por cinco legisladores, ya se analizará si solo funciona con tres, que sigue siendo mayoría.

Lo que sí deben separarse los diputados de Movimiento Ciudadano, “así como ellos votaron en contra de la diputada Priscila, ahora tendrán que dar el ejemplo de que son congruentes entre lo que dicen y hacen, porque si no todo ese discurso que traen de congruencia y moralidad, se viene abajo y ya no tendrían calidad moral para hacer señalamientos, lo congruente es que se separen del cargo y que permitan que se haga el debido proceso”, remarcó.

Anunció que el próximo 9 de febrero sesionará la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, en donde se analizarán qué solicitudes de juicio político se han a aceptar y cuáles se van a desechar, entre ellas se encuentra la solicitud que se presentó en contra del ex presidente municipal de Colima, Leoncio Morán Sánchez.