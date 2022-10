Titula UdeC a 101 ingenieros en Telemática y de Software  

*“Este grado escolar no tiene significado si no nos comprometemos con nosotros mismos; la dirección que sigamos debe estar determinada por nuestros valores y no por las imposiciones sociales”: Jorge Armando López Jaramillo, egresado.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño presidió el acto de titulación de 101 ingenieros e ingenieras en Telemática y de Software, bajo las modalidades de Examen General de Egreso, por promedio, y de actualización de conocimientos del campo profesional por diplomado, ambas de la Facultad de Telemática, realizado este lunes en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación, campus central.

Como presidente del jurado y una vez tomada la protesta a los ingenieros, el rector dijo que la ceremonia constata que la Universidad de Colima cumple su misión de preparar a profesionales que apoyan la transformación del entorno: “Reconocemos su esfuerzo para la obtención del título en las diferentes modalidades, ya que el grado universitario que hoy se les otorga ratifica que cuentan con los conocimientos y habilidades para desempeñarse responsable y éticamente en el ámbito laboral”.

Frente a un mercado cada vez más competido, continuó, “contar con estudios superiores y el reconocimiento correspondiente, les abre mayores oportunidades para su desarrollo y les permitirá transitar hacia mejores condiciones de bienestar personal, familiar, social y laboral”.

Señaló que la Facultad de Telemática ha ganado su prestigio gracias a los incontables casos de éxito de egresados que han destacado por la calidad de su formación, “y el hecho de que en este evento 101 ingenieros realicen su titulación, indica que se cumple con los criterios nacionales de calidad”.

En lo que respecta a la UdeC, finalizó, “seguiremos trabajando para brindar servicios educativos de calidad, ofrecer opciones que permitan la obtención del título a un mayor número de egresados y contar con opciones educativas para quienes opten por un posgrado o quieran actualizar sus conocimientos a través de la educación continua”.

Martha Alicia Magaña Echeverría, coordinadora general de Docencia, agradeció la oportunidad de formar parte del jurado y destacó que obtener un título es un gran logro: “Reconocemos que para lograr este meta, cada uno de ustedes tuvo que superar retos y evolucionar en todos los ámbitos de su vida”.

“Estoy segura de que a ustedes les abrirá más y mejores oportunidades laborales, pues el mundo permeado por tecnologías de información y comunicación, y el auge de los avances tecnológicos avala per se la pertinencia de sus carreras. Es tarea de ustedes mantenerse actualizados de manera permanente y acceder o crear conocimientos de frontera”, concluyó.

Por su parte, Gerardo Cárdenas Villa, director de la Facultad de Telemática, reconoció a sus compañeros docentes “por ser una pieza fundamental para los hoy egresados, pues los guiaron y formaron en las aulas”, y agregó que en esta gestión rectoral, en la Facultad de Telemática se han titulado 209 profesionistas, tanto de licenciatura como de posgrado; “de la generación 2021 se han titulado, en el primer año, el 56.15% de quienes egresaron y respecto al 2022, siendo este el primer acto en referencia, estamos titulando al 67.6% de quienes egresaron. La proyección para diciembre es lograr el 75 por ciento”.

A los jóvenes egresados les dijo por último, que “a partir de hoy ya son ingenieros titulados; llevan en sus manos no sólo el título, sino también la corresponsabilidad para la construcción de un mejor país y el anhelo de un futuro prometedor. Como profesionales en el área de tecnologías, serán embajadores de esta casa de estudios, de sus profesores y del conocimiento que han adquirido durante sus años de formación”.

En nombre de sus compañeros, Jorge Armando López Jaramillo dijo que en la carrera aprendieron a resolver problemas y aplicar conocimientos de manera adecuada, eficiente y eficaz, a plantear juicios, tomar decisiones y trabajar en equipo: “La vida nos espera con grandes obstáculos; nuestro país sufre de grandes problemáticas, la sociedad tiene más necesidades y tenemos mucho trabajo por hacer; no debemos intimidarnos o asustamos, al contrario, somos la esperanza de México”.

Por último, dijo que forman parte de un sector privilegiado porque tuvieron la oportunidad de tener acceso a la educación; no obstante, enfatizó, “este grado escolar no tiene significado si no nos comprometemos con nosotros mismos; la dirección que sigamos debe estar determinada por nuestros valores y no por las imposiciones sociales”.