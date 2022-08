Tenista Shang tiene una muestra de deportividad con niño que estaba por desmayarse

CN COLIMANOTICIAS

México.- Juncheng Shang, tenista chino número 344 en el ranking de la ATP, tuvo un gesto de deportividad con un niño recogepelotas que estaba a punto de desmayarse por un golpe de calor.

El zurdo detuvo el partido cuando se desarrollaba el tercer set para ver lo que le pasaba al niño. Lo acompañó por unos instantes y se percató que algo no estaba bien.

What an act of sportsmanship 👏

In Lexington, 🇨🇳 Juncheng Shang noticed a ball kid was not feeling well & was there to help him get some rest

🔊 Sound Up 🔊#ATPChallenger pic.twitter.com/UPxgdw5OoX

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) August 3, 2022