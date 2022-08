Atlantis y Fuerza Guerrera pueden jugarse las máscaras en el 89 aniversario del CMLL

CN COLIMANOTICIAS

México.- La fiesta del 89 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre comenzó a tomar forma y podría tener un platillo estelar de leyendas: Atlantis y Fuerza Guerrera podrían disputarse las máscaras en caso de ser los perdedores de un cuadrangular de parejas con final suicida, además de un enfrentamiento de apuestas entre las luchadoras Reina Isis y La Jarochita.

Fue en el noticiero CMLL Informa, donde Julio César Rivera presentó una a una a las parejas que expondrán sus ‘tapas’: Atlantis y Fuerza Guerrera, Último Guerrero y Averno, Atlantis Jr. y Stuka Jr. y Soberano Jr. y Templario, fueron los elegidos para protagonizar la fiesta de la lucha libre en el coso de la Colonia Doctores.

«Es un honor despedirme de esta Arena, muy orgulloso y muy contento. Estoy muy contento de verlo a los ojos y decirle lo que le tengo que decir», aseguró Fuerza Guerrera.

«También estoy nervioso, porque no estoy exento de perder, el nerviosismo es por fallarle a la gente», agregó el llamado ‘Mosco de la Merced’.

Por su parte, Atlantis aceptó que sentía emoción por esta contienda, pero lo que le causó emociones encontradas fue ver a su hijo anunciado en el cuadrangular.

«Tenía cinco o seis años que para mí era muy marcada esta fecha. He ganado eventos muy importantes de campeonatos y máscaras, estoy contento de que me tomen en cuenta para la fiesta de la lucha libre. Tengo mi cabeza encontrada porque acabo de ver a Atlantis Jr. Si no hubiera visto a mi hijo firmar estaría más tranquilo», explicó.

