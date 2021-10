‘Tenemos hambre, deudas… estamos desesperados’, dicen ex policías al secretario general de gobierno

*Difícil la situación económica de policías jubilados y pensionados, tras tres quincenas de “impago”. *Rubén Pérez señala que se realizará la gestión ante el Gobernador para tratar de solucionar a la brevedad el problema.

Colima, Col.- “Señor secretario, tenemos hambre, tenemos deudas…..estamos desesperados, pues ya son tres quincenas que no se nos han pagado”, le señalaron un grupo de policías jubilados y pensionados al secretario general de Gobierno, Rubén Pérez Anguiano, a quien abordaron luego de haber concluido la comparecencia de este ante el pleno del Congreso del Estado.

Los ex policías increparon al funcionario estatal por la falta de pagos en la administración de José Ignacio Peralta Sánchez, indicando que ya han recurrido a diversas instancias y a diversos lugares sin que les hayan dado respuesta a sus justas demandas.

Pérez Anguiano les dio a conocer que el tema de las finanzas no es su responsabilidad, sin embargo se comprometió a ser gestor este mismo miércoles ante el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez para que se cumpla con dichos pagos.

Les informó que la administración estatal atraviesa por una difícil situación económica, en la que incluso “funcionarios, entre ellos yo, no hemos recibido nuestros pagos”.

Los ex policías dijeron que muchos de ellos “ya no tenemos ni para comer o para medicamentos, porque no se nos ha pagado y porque el gobernador se está robando nuestro dinero”.

Rubén Pérez ante los reclamos les insistió en que dialogará este mismo día con el gobernador José Ignacio Peralta para dar una solución a sus demandas.

Finalmente, los ex policías reiteraron su demanda y manifestaron su confianza en las gestiones que pudiera realizar Rubén Pérez Anguiano y lograr el pago de las tres quincenas que se les adeuda.