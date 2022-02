CN COLIMANOTICIAS

Ucrania.- Volodymyr Zelenskiy, presidente de Ucrania, informó que suman 137 ucranianos muertos en el primer día del ataque ruso.

“Lamentablemente, hoy perdimos 137 héroes, nuestros ciudadanos. Diez de ellos eran oficiales. 316 personas han resultado heridas. Defendiendo la isla Zmiinyi, todos nuestros guardias fronterizos tuvieron una muerte heroica. Pero no se han rendido. Todos ellos recibirán a título póstumo el título de Héroe de Ucrania. Que aquellos que dieron su vida por Ucrania sean recordados para siempre”, dijo Zelenskiy en un video .

Previamente, el ministro de Salud ucraniano, Oleh Lyashko, informó que se registraban 57 decesos y 169 heridos.

En el mismo mensaje, el presidente dijo que permanecerá en la capital de Ucrania, aunque es el objetivo número 1 de las fuerzas rusas.

“Me quedo en la capital, mi familia también está en Ucrania, mis hijos están en Ucrania. Mi familia no son traidores, son ciudadanos de Ucrania. No tengo derecho a decir dónde están exactamente.

“Según la información que tenemos, el enemigo me ha marcado como el objetivo número 1, mi familia como el objetivo número 2. Quieren dañar políticamente a Ucrania destruyendo al jefe de Estado”.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, dijo que los líderes de Europa tienen miedo y no responden si su nación será integrada a la OTAN.

“Hoy, he preguntado a 27 líderes europeos si Ucrania estará en la OTAN. He preguntado directamente: todos tienen miedo, nadie responde”, dijo.

En un discurso nocturno del jueves, el presidente ucraniano, dijo que si país no tiene miedo y que se defenderán con todo ante Rusia.

“Pero no tenemos miedo, no tenemos miedo de nada. No tenemos miedo de defender nuestro país, no tenemos miedo de Rusia, no tenemos miedo de hablar con Rusia, no tenemos miedo de hablar de nada, de garantías de seguridad para nuestro país, no tenemos miedo de hablar de neutralidad, no somos miembros de la OTAN en este momento. Pero, ¿qué garantías obtendremos? Y lo más importante, ¿qué países nos darán esas garantías?”.