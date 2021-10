STSGE y trabajadores, preparados para respaldar nuevo gobierno de Indira Vizcaíno: Martín Flores

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Martín Flores Castañeda dio a conocer que a 20 días del nuevo gobierno en Colima que encabezará Indira Vizcaíno Silva, ya están preparados para el cambio.

“Para un gobierno de alternancia y de formación política distinta al que tradicionalmente ha gobernado Colima”.

Dijo que ya se tuvo un acercamiento con Indira Vizcaíno, al que calificó de franco, de diálogo y con interés de colaboración por parte de trabajadores y el Sindicato.

De esta manera, Flores Castañeda aseguró que darán todo el respaldo a proyectos y políticas públicas que implementará el gobierno a partir del 1 de noviembre que encabezará Vizcaíno Silva.

“Los y las trabajadoras lo harán con una vocación para hacerlo de manera honesta, eficiente y oportuna, y dar lo mejor al servicio de la población para que en el próximo gobierno le vaya bien a Colima”.

Expresó que el Sindicato trabaja con quien el pueblo elige como su gobernante.

“Somos un esfuerzo de colaboración, de sumarnos y construir un mejor Colima, y también somos intensos para defender derechos de los trabajadores”.

NO HUBO COACCIÓN AL VOTO

Por otro lado, Flores Castañeda dio a conocer que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) lo sancionó bajo el argumento de “Poner en riesgo la libertad”, pero no por coaccionar al voto.

“No hice coacción al voto, me sancionan porque hice una consulta. La resolución del Tribunal Electoral del Estado (TEE), señala que puse en riesgo la libertad. La coacción es cuando se pide algo a cambio o se presiona a algún trabajador”.

Explicó que en una consulta pidió la opinión de los trabajadores para ver cómo veían en el futuro a los candidatos siendo gobernadores.

“De quién veían en mejores condiciones para gobernar Colima, eso fue un ejercicio democrático, incluyente y transparente”.

Abundó que no le preocupa la resolución del Tribuna, tampoco la comparte, pero la acatarán, ya que aseguró respetar las instituciones, leyes y tribunales.

En torno a las denuncias que tiene en su contra ante la Fiscalías General del Estado y de la República, respectivamente, acudirá a declarar.

“Y si hay presión para que me remuevan del cargo, no me preocupa, me preocupa que a trabajadores les vaya bien, eso me mueve. Y si por luchar por ellos puedo ser encarcelado estoy preparado para ello, todo ello es un tema político.

SOLICITARON A AMLO RECURSOS PARA PAGO DE PRESTACIONES

Por otro lado mencionó que en el agradecimiento y solicitud de pago oportuno presentadas al presidente, Manuel López Obrador, en Jalisco, también se le inquiere recursos para otorgar prestaciones a trabajadores.

“En promedio las prestaciones no pagadas hasta el momento ascienden a 100 millones de pesos, durante los tres meses y medio de rescate financiero. Desde la segunda quincena de julio, agosto, septiembre y octubre”.

Recordó que estas prestaciones no se han considerado en la nómina que, a través de recursos extraordinarios está entregando el gobierno federal, al estatal.

Mencionó que algunas de estas prestaciones son anualizadas, otras mensuales de incentivo a la productividad y otras son periódicas.

“Las prestaciones que no son de quincena a quincena, pero que son parte del salario que se le solicitaron también al presidente, son: el bono del burócrata, el bono de útiles escolares, el bono de productividad, el bono de puntualidad y eficiencia, bono de estímulo de feria y el bono obligación familiar, entre otros”.

Además reiteró que este documento petitorio y de agradecimiento está firmado por los 3 mil 247 trabajadores, faltando únicamente 200 jubilados, que no pudieron acudir por cuestiones de pandemia a firmar el oficio.