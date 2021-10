STSGE alerta que si no hay pago, se irían a paro total de labores

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Trabajadores pertenecientes al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE) encabezados por su líder Martín Flores Castañeda, se manifestaron en la explanada del Complejo Administrativo en exigencia al gobierno del estado el pago de su salario y demás prestaciones que les adeudan.

Y es que a los burócratas no se les ha pagado la segunda quincena del mes de septiembre y este día se vence la primera de octubre. Dentro de sus demandas al gobierno del estado, encabezado por el mandatario estatal José Ignacio Peralta Sánchez, están el pago inmediato de las quincenas que se les adeudan, por lo que el dirigente gremial advirtió que si la situación continúa, el último recurso es el paro total de labores.

«Esta situación ya es intolerante, los procedimientos tienen que ser acortados para que si hay algún retraso en el pago de la nómina no sea tan extenso, por lo que pedimos que el rescate financiero sea integral, que sea como lo mandata la ley, integral, es decir sueldo más prestaciones”.

Flores Castañeda exigió que se debe cumplir con las gestiones necesarias para el pago de los salarios, pero también que digan si es en la Secretaría de Hacienda donde se están retrasando los trámites.

«Porque de ser así, también acudiremos a la Ciudad de México, a exigir a las autoridades hacendarias el pago a tiempo del salario, que tal y como lo dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es sagrado”. Argumentó que el salario debe ser completo pues está compuesto no solo del salario, sino también de las prestaciones a las que ya se tiene derecho.

Además indicó que estarán llevando a cabo diversas acciones de resistencia civil pacífica. Así también reconoció que tienen la capacidad y la potencia para realizar un paro de labores, como muchos lo han pedido, pero también reconoce que el hacerlo afectaría a los colimenses, quienes no tienen la culpa del quebranto financiero en el que se encuentra sumido el gobierno del estado.

“Si no se hace caso al pago de prestaciones y todavía nos deben las retenciones, que la próxima semana, además de que ya nos paguen la quincena y que esté programada la que ya nos deben, tenemos que ir juntos a reclamar y exigir el pago de prestaciones. Estamos agotando todo, el sindicato de manera responsable quiere seguir atendiendo a la población, pero si no nos pagan, no podemos ir a trabajar, eso es claro”.