SSP exhorta a la población a atender recomendaciones de seguridad

*Recuerda la importancia de cerrar bien la vivienda antes de salir de viaje y mantener comunicación con familiares, vecinas o vecinos, así como evitar dar detalles de las vacaciones en las redes sociales.

Colima.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) exhorta a la población para que atienda las recomendaciones que emiten las instituciones de seguridad y los equipos de emergencia, durante el presente periodo vacacional, con el objetivo de no verse afectada en su patrimonio ni sufrir algún incidente durante sus vacaciones.

En caso de salir de viaje, la SSP exhorta a las familias a reforzar la seguridad de su hogar antes de partir, por lo que sugiere evitar dejar llaves escondidas afuera de la vivienda y no proporcionar información a desconocidos acerca de horarios y detalles del viaje.

“Sea precavido con los vendedores a domicilio y personas ajenas que lleguen a su casa; mantenga comunicación con los vecinos o algún familiar a fin de recoger la correspondencia y retirar la propaganda en caso de que se ausente por varios días y organízate con tus vecinos para participar en los programas de prevención del delito”, recomienda la dependencia.

Debido a las compras de fin de año, transferencias bancarias y el incremento de circulante, la Secretaría de Seguridad Pública, recuerda a la población extremar precauciones al momento de una transacción económica, a fin de no ser sorprendidos por la delincuencia.

También se recomienda revisar que el cajero no haya sufrido alteraciones o tenga partes sobrepuestas, utilizar cajeros iluminados o los ubicados en plazas comerciales, llegar al cajero con la tarjeta en la mano para no perder el tiempo, evitar distracciones durante el procedimiento, no aceptar la ayuda de extraños y dirigirse a sitios concurridos en caso de que les siga alguna personas sospechosas.

Además de revisar las condiciones mecánicas del automóvil antes de partir y regresar del destino a fin de evitar contratiempos y accidentes en la carretera, la dependencia estatal exhorta a las familias a no publicar en las redes sociales los detalles del viaje, o hacerlo una vez que regresen y se encuentren en casa.

Cualquiera que sea el destino de viaje, estima importante que se atienda y respete las recomendaciones de las autoridades, de los sistemas de protección civil, de los equipos de emergencias y de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

La Secretaría de Seguridad Pública recuerda a las y los ciudadanos marcar el número 911 en caso de una emergencia y 089 para denunciar de manera anónima la comisión de algún delito.