Contigo Abrigamos llega a las comunidades rurales de Colima

*El DIF Municipal realizó la entrega de abrigos en El Amarradero, Tepames y Tinajas

CN COLIMANOTICIAS

Colima.- La entrega de abrigos obtenidos en la campaña “Contigo Abrigamos” continúa, ahora en la comunidades rurales de la capital colimense, donde han identificado a más de un centenar de abuelitas y abuelitos quienes recibirán prendas abrigadoras, que han sido recabadas por el DIF Municipal, gracias a las donaciones de la población colimense.

La presidenta municipal, Margarita Moreno encabezó la entrega de abrigos, cobijas y frazadas en las comunidades de El Amarradero, Tepames y Tinajas, donde resaltó el gran sentido de participación de las y los colimenses quienes, de manera activa, atendieron el llamado del DIF Municipal Colima.

“Estamos muy felices porque el éxito de la campaña Contigo Abrigamos está en la buena voluntad de cientos de niñas, niños y familias enteras que se desprendieron de un abrigo, una cobija, una chamarra, un suéter para donarlo y que llegue a una abuelita o abuelito que lo necesite en esta temporada invernal”, comentó.

Margarita Moreno resaltó la importancia de los cuidados de la salud de las y los adultos mayores, pidiendo a los presentes abrigarse para evitar enfermedades respiratorias pero, también, asumir con responsabilidad las indicaciones de las instancias de salud con la vacunación y el uso adecuado de cubrebocas, así como el lavado de manos y demás medidas para evitar contagios de Covid 19.

“Les pido que sigamos teniendo los cuidados necesarios, que no bajemos la guardia porque la pandemia aún no termina. Sabemos que existe una nueva cepa de Covid 19, que es la Omicron, y lo que no deseamos, en verdad, es que volver a vivir escenarios que pongan en riesgo a la población, por eso la importancia de cuidarnos”, aseveró.

Acompañada por los regidores Osiris Alcaraz, Jonatan Sánchez y Juan Óscar Vázquez, así como por personal del DIF Municipal Colima, la presidenta efectuó las entregas acompañadas por las autoridades auxiliares en cada comunidad.