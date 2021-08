‘Somos La Base’ condicionan que no habrá clases si no hay pago de prestaciones y salarios completos

* Denuncian que dirigente de Sección 39 del SNTE, Heriberto Valladares les da la espalda al no unirse a la agrupación magisterial.

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Integrantes del Movimiento “Somos La Base SNTE 39” se manifestaron fuera de la Secretaría de Educación para exigir el pago de su salario y sus prestaciones, ya que en caso contrario rechazaron regreso a clases presenciales.

En voz de Cecilia Vázquez Bueno, expuso que la Secretaría de Educación a través del Gobierno del Estado no aporta esta garantía y si no hay servicios médicos dijo que no regresarán a clases.

Mencionó que la autoridad debe tener el protocolo Covid bien establecido en caso de que se infecten y saber dónde serán atendidos, bajo qué condiciones y también exigen regularizar el servicio médico.

“Y medicamentos, muchos de nosotros jubilados y pensionados, personas de la tercera edad así como niños y niñas necesitan medicamentos y no hay”.

Vázquez Bueno agregó que en la sección 39 del SNTE son 3 mil 200 trabajadores de la educación quienes les afectan seriamente este tipo de situaciones.

DENUNCIAN QUE DIRIGENTE DE SECCIÓN 39 LES DA LA ESPALDA

Tras cuestionársele si hace falta mayor exigencia por parte del dirigente de la sección 39 del SNTE, Heriberto Valladares Ochoa, a vocera de Somos La Base argumentó que él no ha decidido unirse a la agrupación magisterial.

“Nosotros tuvimos un acercamiento con él cuando se tomaron las instalaciones del Complejo inclusive desde antes cuando fueron las manifestaciones en autos que cerramos por unas horas la carretera y queríamos trabajar hombro con hombro porque hoy más que nunca necesitamos estar unidos y fortalecidos”.

Sin embargo, opinó que Valladares Ochoa da la espalda a Somos La Base al no dar respuesta y no apoyarlos.