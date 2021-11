SOCORRO DÍAZ, MUJER COLIMENSE EJEMPLAR

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Socorro Díaz Palacios es una de las pocas mujeres políticas colimenses destacada a nivel nacional quien a pesar de que tiene presencia en la entidad y en el país, prácticamente se retiró de la política poco después de que había luchado por un cambio social en años recientes con el ahora presidente del país, Manuel López Obrador, vive actualmente en la Ciudad de México, sin embargo Socorro en forma natural pasará a la historia política de Colima y de México, y más aún en el sector femenil nacional conjuntamente con algunas damas con prestigio nacional como Beatriz Paredes, María de Los Ángeles Moreno, Ifigenia Martínez, Rosario Ibarra, Josefina Vázquez Mota entre otras.

Socorro Díaz siempre manifestó en sus publicaciones, discursos e ideas con tendencia izquierdista desde joven, es originaria de Pueblo Juárez municipio de Coquimatlán, Colima, es hija de Don Francisco Díaz Ballesteros y María Palacios Vargas, Socorro pasó a formar parte en las grandes decisiones del país durante muchos años, su trayectoria amplia permitió tener experiencia por sus diferentes cargos nacionales, estuvo a punto de llegar inclusive a la gubernatura de Colima, al ser precandidata en dos ocasiones, aunque reconocemos que éste un cargo se decide regularmente por dedazo en forma política por el presidente del país en turno.

Socorro Díaz renunció al PRI mediante denuncia pública y abierta debido a las manipulaciones de las candidaturas a las gubernaturas del tricolor a nivel nacional, situación similar que se da en todos los partidos, después de su renuncia fue invitada por Manuel López Obrador en su aspiración a la presidencia de la República, si recordamos AMLO también empezó su trayectoria política en el PRI, primero fue presidente estatal del tricolor en su estado natal, Tabasco, después fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de 2000 hasta 2005 y ya había competido dos veces por la presidencia, en 2006 y en 2012, por tal motivo Socorro Díaz se integró al PRD y al equipo de Obrador coordinando varios estados en las redes ciudadanas, pero después de que Obrador inicia su tercera oportunidad y gana la presidencia en 2018, Socorro Díaz decide finalmente estar al margen de la política, porque sigue sin reaparecer a la fecha, a pesar de su amplia experiencia, sus relaciones locales y nacionales.

Pocas mujeres de Colima tienen tan amplio su historial político como Socorro Díaz, fue Subsecretaria de Gobernación, Directoral General del Issste a nivel nacional, Directora Nacional de Liconsa, Secretaria General del CEN del PRI, Senadora de la República, diputada federal en dos ocasiones por Colima tanto del PRI como del PRD, fue Directora de un periódico nacional denominado “El Día” y fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo, ha escrito muchos libros, entre ellos “Ser y hacer de la mujer, mujeres mexicanas del siglo XX”, “El desquite, apuntes sobre la actualidad mexicana, “El huevo de la serpiente, “La Trama del Poder, Dinero, Política y Comunicación”, Muro de Ira y Humo, “El Presente de la Relación México-Estados Unidos, entre otros más.

SOCORRO DEJÓ HUELLA A NIVEL NACIONAL

Pocos saben que Socorro Díaz Palacios mediante un cuerpo de abogados y altos funcionarios del Issste, siendo Directora General del ISSSTE y respaldada por diferentes organizaciones sindicales logró consolidar el proyecto de decreto, mismo que logró fuera aprobado en la Cámara de Diputados y Senadores para que los hombres, esposos o parejas de las mujeres empleadas de la federación y derechohabientes del Issste fueran igualmente beneficiados en el sector salud, pues antes solo se beneficiaban las mujeres cuando el varón era el empleado, es decir antes los hombres y esposos de las maestras o empleadas no tenían derecho alguno, hizo valer la equidad de género, dejó huella.

¿QUIÉN RECONOCE LA LABOR POLÍTICA DE UNA MUJER?

No existe en Colima ningún interés real y profesional para reconocer públicamente la labor de las pocas mujeres colimenses que se han destacada y demostrado con hechos su labor política y social por la sociedad colimense y por el país, pues ni el Congreso Estatal, ni el Gobierno del Estado, ni el Instituto de la Mujer o alguna organización social han tenido un verdadero interés en este aspecto, lo hacen más bien con tintes políticos para favorecer a sus partidos en los tiempos de precampañas distinguiendo hasta mujeres que solo han pasado sin pena ni gloria siendo senadoras, diputadas federales o locales pero sin merecimiento social sino más bien partidista.

VLADIMIR PARRA ENTRA AL ESCENARIO

Cambiando de tema, a buen toro político subió la gobernadora Indira Vizcaíno a Vladimir Parra, si recuerdan comentamos aquí que a pesar de los rechazos políticos internos yexternos de Morena que recibió Vladimir perdiendo la diputación federal en el primer distrito por Morena podía aparecer en el gabinete estatal, y aunque éste cargo ha creado polémica porque no tiene el perfil, al igual como le hicieron grilla a Nicolás Contreras cuando lo designaron Director, la realidad es que el propio Nicolás Contreras modificó el reglamento de Ciapacov para poder designar un Director Interino en casos como ahora, aunque la Ley respectiva no lo contempla. Pero vale la pena señalar tres cosas aquí, primero que Indira no abandonó a su amigo, segundo que Vladimir tiene la gran oportunidad de reorganizar a Ciapacov ya que atiende al mayor centro poblacional del estado, Colima y Villa de Álvarez, y tercero, cómo resolverá los cientos de brotes de nacimiento de aguas por varias avenidas por el aumento de los mantos freáticos debido a las abundantes lluvias que incluso ya terminaron, el problema es más bien de Conagua, es de la federación pero que no dice ni pío, pero Vladimir carga ahora con el muertito.