SNTE 6 y 39 se añadirían a Confederación de Sindicatos en Colima

FSTSE también espera que la dirigencia a nivel nacional apruebe integrarse a dicha Confederación *El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima también lo integra

Colima.- Integrantes de diversos organismos gremiales dieron a conocer que el concretar la Confederación de Sindicatos en Colima, obedece a ser solidarios y apoyarse ante las problemáticas que se presenten.

Dicha Confederación se protocolizará cuando las dirigencias nacionales sindicales de las secciones 6 y 39 del SNTE que son parte de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Público al Servicio del Estado (FEDESSP) y de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) den el visto bueno para integrarse a dicho frente.

De acuerdo a Dolores González Meza, dirigente de la FSTSE, expresó que no ven problema en que las dirigencias nacional acepten porque la Confederación es para la defensa de los derechos laborales y contratos colectivos de trabajadores.

“No pretendemos ser menos ni mas de nadie, solo que se respete lo que tenemos ganado”.

Ramón Cisneros Preciado, presidente Colegiado de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Público al Servicio del Estado en el que convergen mayoría de sindicatos federalizados, explicó que junto con secciones 6 y 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores convergen problemáticas que se revisarán.

“Somos un ente nacional, recogemos la propuesta y las revisaremos, nos agrada la idea de hacer un frente común de Sindicatos ente que tengamos punto de convergencia”.

Agregó que con la Confederación se conformaría la defensa de las prestaciones y derechos.

De esta manera en caso que se concrete que puedan integrarse a dicha Confederación, esta sería integrada por las secciones 6 y 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), así como Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, Sindicatos Estatales, de la Federación y Unión de Sindicatos.

En suma serían 30 mil trabajadores sindicalizados agrupados entre la Confederación.

Audelino Flores Jurado, representante de Federación de Sindicatos, añadió que se está en contra del aumento del 3 por ciento al salario a trabajadores sindicalizados de Colima.

“Los trabajadores no somos responsables de desvío de dinero o cualquier cosa indebida por finanzas, porque no dirigimos las administraciones ni manejamos el recurso y como no hemos visto a nadie en la cárcel ni enjuiciado, presumimos que todo estuvo bien”.

Añadió que esto es un pretexto para no otorgar a trabajadores y sus familias lo que les corresponde.