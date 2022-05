Sindicalizados piden ante la gobernadora aumento del 10%: Audelino Flores

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Audelino Flores Jurado, presidente de la Federación de Sindicatos, informó que durante una reunión con la gobernadora Indira Vizcaíno se tuvo el compromiso de la mandataria estatal de hablar con los alcaldes el tema del aumento salarial en los municipios donde les ofrecen un 3%, cifra que consideró “criminal” teniendo en cuenta que la inflación ha sido del 7.5%.

En una reunión realizada en casa de gobierno, dijo, “le hicimos el planteamiento para que hablara con los presidentes municipales y ella misma reflexionaran sobre el 3% que están ofreciendo”.

Dijo que la respuesta de la mandataria fue que les dejaron una administración en ruinas, sin embargo Flores Jurado argumentó que eso no es culpa de los trabajadores.

“No vemos a ningún ex funcionario en la cárcel, entonces quiere decir que todo está bien porque sino hay nadie en la cárcel, pero la gobernadora nos dice que la desviación de recurso no se considera como robo o delito, que no es robo, nomás se gastó en otras cosas”.

El compromiso de la gobernadora con los sindicalizados fue que hablaría con algunos presidente municipales, pero no dio una fecha para responder a las demandas de los burócratas.

Audelino Flores fue tajante al señalar que usarán todos los medios necesarios para lograr que se les escuche, toda vez que no es una exigencia vana sino una necesidad de los trabajadores, que piden cuando menos el 10% de aumento salarial. De lo contrario “habrá acciones”.