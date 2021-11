Sin planteles, no hay vida en la Universidad: Rector

*Norma Moy López, directora de la Facultad de Psicología de la UdeC, rindió cuentas ante el consejo técnico y la comunidad académica de su plantel.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Al rendir su informe de labores ante el consejo técnico y la comunidad académica de su plantel, la Dra. Norma Angelica Moy López, directora de la Facultad de Psicología destacó, como parte de las acciones realizadas para atender a los estudiantes durante la pandemia, el Programa de Salud Mental, que tiene como propósito identificar los factores que pongan en riesgo la permanencia escolar, así como los riesgos psicosociales que comprometan la salud mental y la seguridad de las y los jóvenes.

En esta ocasión estuvo en vivo, de manera virtual, el rector de la Universidad de Colima, Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, quien destacó la calidad académica de esta facultad, tanto de sus programas académicos como de su profesorado, la alta demanda de sus programas, así como los programas de apoyo y atención a estudiantes en tiempos de pandemia.

Norma Moy López, en su informe, dio a conocer que el profesorado, a través de sus respectivas academias, ha trabajado intensamente en diferentes estrategias para realizar las adecuaciones curriculares derivadas del Programa de Continuidad Académica; “el intenso trabajo académico que se ha realizado desde que inició la pandemia ha sido desgastante para todo el personal, ya que ha implicado capacitación constante, retos tecnológicos, trabajo colegiado, generación de material didáctico, así como atención al estudiantado por diferentes medios”.

Dentro de las acciones realizadas para atender a los estudiantes destacó el Programa de Salud Mental de la Universidad de Colima. Respecto a la plantilla docente, mencionó que este plantel cuenta con 17 Profesores de Tiempo Completo (PTC) y 35 por horas. Once de los 17 PTC y uno de los maestros por hora, destacó, se encuentran adscritos al Sistema Nacional de Investigadores. Al hablar de los Cuerpos Académicos, señaló que se encuentra uno consolidado, tres en consolidación y uno en formación.

Como dato adicional, mencionó que “en este nuevo regreso paulatino a las actividades presenciales en la Universidad, al transcurrir de las semanas, en la facultad hemos logrado la afluencia de un 60% de estudiantes; para ello, además de haber recibido capacitaciones, tanto el personal administrativo como el docente y de servicios generales, se hicieron las adecuaciones necesarias en las aulas”.

Para concluir, señaló que el plantel ha estado trabajando arduamente en este último año para atender las recomendaciones del Comité de Acreditación para su próxima visita en el 2022, “por lo que debemos seguir trabajando para ofrecer y mantener nuestros programas de calidad·.

Finalmente, agradeció a todos y cada uno de los que laboran en esa facultad, “por su arduo trabajo y entrega a la institución; han sido tiempos difíciles y el desgaste físico y emocional ha dejado huella en cada uno de nosotros, por lo que les agradezco su trabajo”.

Al tomar la palabra, el rector Christian Torres Ortiz señaló que la pandemia vino a modificar no sólo los roles de la vida académica de la Universidad de Colima, sino la de todos; “éste ha sido un año desafiante, un año ciertamente difícil, pero he podido constatar en los informes a los que he asistido, un proceso de bastante madurez en las facultades de la institución, como es el caso de la Facultad de Psicología, que tiene ya 35 años de historia aportando a la Universidad de Colima, a la región y a nuestro país”.

A pesar de los retos por vencer, el rector les dijo a los jóvenes que “estén tranquilos, ya que se encuentran en una facultad con una licenciatura, una maestría y un doctorado que suman a la oferta académica de calidad con la que cuenta la Facultad de Psicología, misma que repercute en el beneficio de los estudiantes, por lo que aprovecho para agradecer a los directivos así como a los maestros que hacen posible esto, ya que sin el esfuerzo de los docentes, no sería posible que la facultad pudiera sostener los programas”.

Mencionó también que, derivado de la pandemia, se pensaba que las instituciones de educación superior tendrían efectos muy negativos; sin embargo, “los efectos en la vida académica de la Universidad de Colima, debo decir, son menores a los que esperábamos, ya que la institución experimentó un incremento de la demanda con respecto al año anterior”.

Antes de concluir, el rector agradeció y reconoció la aportación de esta facultad, sobre todo por su colaboración fundamental en el Programa de Salud Mental y Apoyo Psicosocial.

Para finalizar, comentó que “las dependencias son importantes, sí, pero los planteles son vitales para la institución; sin planteles no hay vida en la universidad, sin estudiantes ni maestros no hay vida en la universidad, por ello, tengan la certeza de que todos los esfuerzos que podamos concretar, todos los recursos que podamos gestionar, se focalizarán en las funciones sustantivas de la Universidad”.