Sin fecha de pago al magisterio colimense; Indira se compromete que este año se pagarán todas las quincenas y aguinaldo

*Dijo que el proceso ya está hecho en Hacienda, en donde ha venido generando retraso por el cambio en la Subsecretaría de Egresos.

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- Hasta el momento la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva no tiene fecha concreta para el pago de trabajadores de la educación de la sección 39 del SNTE, ya que argumentó depende de la federación.

Ante las manifestaciones hechas por burócratas magisteriales del Estado por dos quincenas de adeudo, tras el desfalco generado por la pasada administración, dijo que el proceso ya está hecho en Hacienda, en donde ha venido generando retraso por el cambio en la Subsecretaría de Egresos.

Mencionó que se espera que la próxima semana no solo se tenga respuesta, sino ya los recursos en las cuentas del gobierno estatal .

“En el momento que nos transfiera Hacienda, en ese mismo momento se hace la dispersión, es cuestión de horas la dispersión a las y los maestros”.

De esta manera aseguró que estará al pendiente del tema, que en cuanto se tenga el proceso de avance se estará informando.

“Queremos ser muy cuidadosos, porque si yo digo lunes o martes y resulta que no se nos transfieren los recursos por cualquier razón, no quiero que se piense que estamos intentando engañar, por eso somos muy cuidadoso en cómo damos a conocer la información”.

Argumentó que el proceso está iniciado y añadió que la Secretaría de Hacienda ha respondido que Colima tendrá respaldo por parte del gobierno de México con estos recursos.

“Y este mismo año se estará pagando la totalidad de las quincenas y aguinaldo al magisterio colimense”.