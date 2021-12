Fuera de Palacio de Gobierno de Colima, docentes se manifiestan por falta de pago  

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima.- Fuera de Palacio de Gobierno, docentes pertenecientes a la sección 39 del SNTE se manifestaron por el impago del Gobierno del Estado desde hace tres quincenas y falta de pago de prestaciones.

Una veintena de docentes gritaban consignas como “No merecemos esto”, “Ya basta” y “Pago pronto”.

María Goretti, supervisora de zona 3 de Manzanillo, informó que no han tenido comunicación con el dirigente sindical de la sección 39, Heriberto Valladares a la que calificó de insatisfactoria.

“Nos ha respondido com evasivas, lo fuimos a buscar y nos evadió”.

Refirió que la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva no ha dado fecha en concreto para resolverles la situación y los trabajadores de la educación se sienten con incertidumbre.

Argumentó que la situación de algunos trabajadores de la educación es complicada al ser madres o padres solteros, y algunos que tienen enfermedades crónica degenerativas que requieren medicamentos de por vida.

Hizo el llamado a la gobernadora, Vizcaíno Silva a que establezca una estrategia para dar una respuesta lo mas pronto posible.

“No queremos enterarnos que el dinero esté entretenido en otra cosa o no se haya bajado el recurso por el tema de la federalización de la nomina de la sección 39 del SNTE”.