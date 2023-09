Sí habrá recolección de basura los días 16 y 17 de septiembre en Villa de Álvarez

*Se invita a la población a respetar los horarios ya establecidos y así evitar posibles multas.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- El Ayuntamiento de Villa de Álvarez, a través de la Dirección de Servicios Públicos, informa que los días sábado 16 y domingo 17 de septiembre sí habrá recolección de basura en todo el municipio.

El compromiso de la actual administración es brindar los servicios públicos todos los días del año, por ello el personal del área de limpia trabajará de manera normal, realizando la recolección de basura en los lugares y horarios que ya se tienen programados.

En tianguis y establecimientos comerciales el servicio de limpia en Villa de Álvarez se llevará a cabo de manera normal, como sucede rutinariamente cada domingo.

El Gobierno Municipal recomienda a la ciudadanía sacar los desechos momentos antes de que el camión recolector pase por su vivienda, de esta manera evitar que sea derramada por animales y en caso de que haya calles cerradas, la basura sea llevada a la esquina para que el camión recolector pueda llevársela sin problema.

Cabe mencionar que existen sanciones para las personas que sacan la basura en días que no hay recolección, aplicables no sólo en temporada de Festejos Patrios, sino los 365 días del año, mismas que pueden ir desde un llamado solicitando al infractor a no cometer esa conducta, hasta multas económicas establecidas en el Reglamento de Convivencia Civil para el Municipio de Villa de Álvarez, que pueden ser de casi mil 800 pesos a quienes hagan caso omiso.