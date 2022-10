Si habrá fiesta en honor a la virgen de Guadalupe en Armería ‘con o sin templo’

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Armería, Col.- De acuerdo con el sacerdote de la parroquia de nuestra señora de Guadalupe, Jesús Mendoza Aguilar, a la fecha no se tiene un dictamen estructural del templo por lo que están a la espera de este documento para determinar lo que procederá en torno a la festividad religiosa que se celebra del 1 al 12 de diciembre y que se empata con la feria anual del municipio.



“No se nos ha dado el dictamen, pero ya vinieron a hacer el levantamiento y estamos esperando a que nos digan si lo vamos a poder utilizar, si nos dicen que no hay riesgo, vamos a ver la cuestión interna de arreglos, pero sino podemos utilizarlo tenemos que pensar en otro plan”.



El presbítero dijo que pesar de la situación, el consejo parroquial se está organizando en torno a las fiestas “quiero que quede claro que va haber fiesta, porque la fiesta es a la virgen de Guadalupe con templo o sin templo”.



Una vez con el dictamen en mano, las autoridades de la parroquia anunciaran el paso que sigue y que será tomado de manera conjunta con el Consejo parroquial y también se considerará al comité de Feria de Armería.



Más allá de que espacio se usará para las fiestas, Mendoza Aguilar refirió que en este 2022 se ha decidido realizar algunos cambios y sumar a más organizaciones que en algún momento participaban y en otro se alejaron, entre ellos a los ejidatarios y al sindicato de trabajadores del municipio que en la rifa del anda de la virgen, ya les tocó a ellos ser los responsables este año.



“Como sacerdote aquí será mi primera feria, también tenemos festividades en la comunidad de Cuyutlán en las mismas fechas así que estaremos bien organizados para atender los dos lugares y también la feria porque nos gusta mucho estar donde está la gente, no se vayan a admirar si nos ven en los toros o en el jardín, mi origen es del campo ordeñando vacas así que ese ambiente no se me hace extraño” subrayó.