Le niegan denuncia a Amparo Arreola en la CEDH

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.-La regidora Laura Montes Camacho informó que a la directora de atención ciudadana del municipio de Tecomán, Amparo Arreola Valdés, le fue negada la procedencia de una denuncia que interpuso ante la comisión estatal de Derechos Humanos contra la propia munícipe por presuntamente violar sus derechos y señalar en las sesiones de cabildo su relación parental con otros funcionarios, incluido uno de los supuestos “aviadores” algo que asegura en su denuncia “ha dañado su imagen”.



La regidora explicó que la denuncia fue interpuesta el día 11 de septiembre 2022 y ahí, la funcionaria asegura que se sintió violentada y manifiesta que no se le dio la oportunidad de defenderse, “pedí que se sometiera a cabildo su versión porque a mí no me gusta mandar el mensajito, pero no se requirió por los demás regidores, sin embargo en su denuncia sí refiere la existencia de actos que a mi consideración eran hechos de corrupción atribuibles a funcionarios del Ayuntamiento”.



Ella siente, dijo, que se le está imputando públicamente sin que una autoridad competente así lo haya determinado y deja en claro que la dependencia que encabeza depende única y exclusivamente del presidente sin intermediario y solicita que la dependencia proteja sus derechos humanos porque lo dicho en la sesión “le ha causado molestias”.



Laura Montes afirmó que si bien la dependencia estatal de derechos humanos no aceptó la queja, sí le pidió un informe y posteriormente hace un análisis “lo que yo hago es en el ejercicio de mis facultades, se me dio un informe preliminar y los funcionarios públicos tenemos facultades y obligaciones, la respuesta es contundente”.