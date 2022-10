Senado aprueba en lo general y particular, presencia militar hasta 2028

CN COLIMANOTICIAS

México.- El pleno del Senado de la República aprobó en lo general y particular este martes 4 de octubre, con 87 votos a favor, 40 en contra y ninguna abstención el nuevo dictamen de la reforma que plantea extender la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028.

Al incluir importantes modificaciones, la minuta será remitida a la Cámara de Diputados para su discusión y votación.

Durante su participación en la tribuna, el senador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que las Fuerzas Armadas van a generar confianza entre la ciudadanía para ofrecer protección y seguridad.

“No más casos de Chihuahua, no más casos de Allende, no más casos de San Fernando, no más casos de Ayotzinapa.

“En ninguno de ellos ha participado el Gobierno mexicano, el Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo persiguen esas tragedias que enlutaron a nuestro país”, sostuvo.

Con información de El Financiero