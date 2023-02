Sector Salud en Colima continúa con carecías y autoridades dejan hospitales sin personal especializado: Dolores González

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- De acuerdo a la dirigente de la sección 30 del Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud (SNTSA), Dolores González Meza, en el sector salud de la entidad se continúa con diferentes carencias y se está dejando a los hospitales sin el personal especializado, tanto enfermeras como médicos.

“Por enfocarse en el Programa IMSS-Bienestar las autoridades estatales de salud está dejando a los hospitales sin el personal especializado, tanto enfermeras como médicos”.

Añadió que continúan los atropellos por parte del personal del IMSS-Bienestar, a los trabajadores en los hospitales, centros de salud y unidades médicas de la Secretaría de Salud.

“Tal parece que al secretario de Salud, no le importa que no se transgredan los servicios de los trabajadores y que el personal de salud esté en riesgo de alguna cuestión de demandas por el servicio que se brinda a las y los pacientes, pues hay quienes han denunciado que por la falta de insumos no los operan”.

DENUNCIA DE PACIENTES

La dirigente sindical expresó que hay pacientes que han denunciado que tienen tres semanas con la tibia y el peroné quebrados y las autoridades de salud no tienen lo necesario para que se les realice la cirugía.

“Los pacientes han permanecido todo ese tiempo con riesgo de trombosis, de infección, los dolores y un montón de cosas, y les dan puro paracetamol”.

Añadió que las carencias en salud lo viven los paciente.