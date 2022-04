Se tirarán más de mil 500 mdp en la Consulta de Revocación de Mandato: Ochoa

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS Colima, Col.- El dirigente estatal del PRI Colima, Arnoldo Ochoa González, llamó a la sociedad a no participar en la próxima Consulta de Revocación de Mandato.

Tras calificarla como «toda una farsa», el político dijo que se está utilizando la democracia participativa de manera sesgada, como distractor de los problemas del país y como estrategia para estar haciendo promoción del voto a favor del proyecto centralista de Andrés Manuel López Obrador.

“La Revocación de Mandato es simplemente distraer a la ciudadanía para que no se vean los más de cien mil homicidios dolosos y para que no se vea la profundidad de la crisis económica del país, y no solo por la pandemia, sino por decisiones (del gobierno federal) para controlarla y atacarla, pero desde antes del Covid ya traíamos un decrecimiento económico, andamos en el 7.5 de inflación”.

Ejemplificó que la inflación se refleja en los costos de los productos básicos, cuando los incrementos salariales no se dan en la misma proporción.

Mientras la crisis de seguridad agregó que se refleja en estados como Colima, Zacatecas, Michoacán, Sonora, Sinaloa, Durango, Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua.

«Son pocos los que no tienen problema de inseguridad, pretenden usar la consulta de Revocación de Mandato como distractor».

Aseguró que se van a tirar más de mil 500 millones de pesos en la consulta, cuando hacen falta recursos para temas de salud, de seguridad y vialidades, así como para programas como las Escuelas de Tiempo Completo y las Estancias Infantiles.