Denuncian lento trabajo de la Comisión Local de búsqueda de personas

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- A pesar de que el número de personas desaparecidas va en aumento, la Comisión local de búsqueda de personas que encabeza Areli Santos Alatorre, no da respuesta ni apoyo para buscarlos, denunció Candelaria Huerta Pizano, representante en el estado del colectivo Solidario de Búsqueda de Persona Desaparecidas.

Huerta Pizano dijo que el pasado domingo se le contactó para la búsqueda de dos personas en Tecomán, algo que generalmente hacen a través de fichas y se involucra al colectivo para eficientar el trabajo.

“Le pasamos toda la información, nos pusimos a la orden y solo dijo que no se arriesguen, que ella lo iba a hacer, pero ni lo hizo ni nos prestó unidad, nosotros hicimos la búsqueda y encontramos a los dos”.

Candelaria Huerta afirmó que la madre de uno de los desaparecidos sí recibió contacto de la funcionaria, pero solo vía whatsapp. “Mandó por teléfono un formato para que la madre contestara y hacer la búsqueda, siendo que ella tenía que ir a levantar la confronta de datos para hacer la búsqueda, pero fuimos a buscarlo nosotros, necesitamos que alguien apriete tuercas ahí”.

Reconoció Candelaria Huerta que con la anterior comisión se realizaba la búsqueda inmediata entre todos sin esperar a las 73 horas, es decir que una vez terminando de indagar y de preguntar, se hace la denuncia para hacer la búsqueda con la colaboración del del Estado a través de fichas informativas y encontrarlos en vida.

En ese sentido, Huerta Pizano insistió en que “a comisionada no nos apoya para nada, cuando yo le dije de ese de esos chavitos, le mande todos los datos pero me contesta que así hay unas personas que desaparecen, y me salió con que: no se preocupe, no se arriesguen”.