Se sigue usando mucho plástico

Por: Ángel Durán.

Las bolsas de plástico se siguen usando en la mayoría de las tiendas de autoservicio, ya no debiera de usarse. Solamente las cadenas de tiendas: WalMart, Soriana, Sam’s entre otras, de este nivel, ya no las utilizan.

Hará poco más de dos años se empezó con la cultura de eliminar las bolsas de plástico en las tiendas de autoservicio, para ello, se empezó a vender bolsas biodegradables principalmente en estas cadenas de supermercados, pero no ocurrió así en los pequeños negocios y ahora parece ser, que se ha olvidado ese compromiso que hemos adquirido de transitar hacia un comercio que no usara bolsas de plástico. 27 de los estados de la república mexicana hicieron leyes al respecto.

Valdría la pena volver a analizar esta problemática, porque, uno de los compromisos de México ante organismos internacionales para ayudar a combatir el cambio climático, es entrar a una cultura de evitar al máximo, el uso del plástico y cambiar a el uso de envoltorios biodegradables, que, en el mercado ya existen muchos: bolsas, platos, vasos, utensilios de cocina desechables.

Sin embargo, uno de los principales problemas por los que no ha crecido la demanda sobre estos productos, es por el precio: son más caros y esto ha impedido crecer en su uso.

Por otra parte, el gobierno también debiera de evaluar sus costos y de cierta manera incentivar con precios accesibles estos productos, además, de establecer políticas permanentes en transitar hacia esos productos, así como la difusión, haciendo conciencia social de la importancia que da como resultado el usar cada vez menos el plástico tradicional, por ser altamente contaminante.

Además de que la mayoría de los estados, legislaron y no están aplicando su propia ley, sobre todo, porque estamos incumpliendo como país, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México. (https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/ciudad-de-mexico-una-megalopolis-en-guerra-contra-las-bolsas)

Es necesario retomar la importancia de este compromiso internacional, y hacer inspecciones en las tiendas de autoservicio, a fin de que ya no se sigue utilizando la bolsa de plástico.

Las tiendas la siguen regalando para que te lleves lo que les compras, esta práctica ilegal debe acabar.

Una medida de cambio programática podría ser, venderla e ir subiendo su costo e ir bajando el precio de las bolsas biodegradables, hasta dejarlas fuera del mercado.

Por otra parte, también es importante, que haya información en los diferentes medios de comunicación social y en redes sociales, sobre la forma en, cómo la sociedad pueda ir trabajando en una cultura de no usar el plástico en sus actividades de compra de canasta básica cotidiana, que se use la bolsa de papel, producto que es más amigable para la descomposición inmediata y que no daña tanto como el plástico.

Sin duda, se necesita una segunda etapa de concientización social sobre este tema y las autoridades estatales y federales, tienen que trabajar arduamente en ello y la sociedad tenemos el deber de apoyar estas políticas públicas y de difusión cultural para ayudar a tener un mejor ambiente.

Si existe una ley que obliga a las tiendas a no regalar la bolsa de plástico tradicional, debemos -la sociedad-, hacer que se cumpla la norma y no hacernos como que no vemos el problema y seguimos recibiendo en cada compra la bolsa de plástico. Nuestro deber es, colaborar con lo que ya sabemos que tenemos que hacer para que no sigamos contaminando el planeta y dejar en mejores condiciones de salud ambiental a las futuras Generaciones.

2 de agosto de 2022

Publicado en: Colima Noticias

www.angelduran.com