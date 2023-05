Se busca otorgar bono del Día del Maestro a trabajadores de la educación de Telebachilleratos de Colima: Adolfo Núñez

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El secretario de Educación y Cultura, Adolfo Núñez González, dio a conocer que se hacen las gestiones para lograr que trabajadores de la educación de Telebachilleratos puedan recibir bono del Día del Maestro, como lo recibe el resto de personal docente.

Reconoció que esto podría ser posible a partir de 2024, ya que es difícil modificar un convenio federal.

“Es una deuda moral no legal, no le estamos quitando nada, los convenios no los hicimos nosotros, ya tienen tiempo y es difícil de modificar un convenio federal porque no quieren que les quiten ni un punto ni una coma, pero estamos en esa parte, hay compañeros que se han acercado y estamos trabajando en ese tema y les he dicho que las medidas de las posibilidades hemos hecho las gestiones”.

Núñez González expuso que no se quita el dedo del renglón para que en este sexenio se inicie, sino con la totalidad de los 23 días, sí con un convenio donde puedan ir paulatinamente partiendo de cuatro a seis días e ir aumentando cada año hasta lograr emparejar con el resto de trabajadores.

Añadió que se les ha cumplido con otras peticiones añejas tales como la rezonificación, un bono de puntualidad, de asistencia y de preparación académica.

“Hemos cumplido, no estaba dentro del presupuesto y se hizo el esfuerzo; creo que este año no es posible que empecemos con el bono del Día del Maestro”.