Sandra, la madre y abuela que desafía la carretera a bordo de un tráiler

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Originaria de Tamazula de Gordiano, Jalisco, Sandra Contreras hace una parada con su tráiler de doble remolque en una gasolinera ubicada frente a las oficinas de la Guardia Nacional División Caminos, a un kilómetro del crucero de Tecomán, ella se dirige a la ciudad de México con la pesada carga que salió del puerto de Manzanillo y es aquí donde inicia uno de sus muchos desafíos que ha tenido durante 26 años al frente del volante.

Sandra Contreras habla sobre los accidentes que han protagonizado tráileres en carreteras, “es un tema muy importante y te voy a decir porqué, en ocasiones y regularmente es porque nos ocasionan el accidente, va uno bien y los caracolitos como les llamamos a los carros, se meten a quererle ganar a uno sabiendo que tenemos un exceso de largo, exceso de peso y desgraciadamente uno no alcanza a controlar una unidad con tanto peso, con tanta dimensión; hay veces que dicen ‘creí que te iba a ganar’; es que no anden creyendo que van a ganar siempre, deben de guardar la distancia de un tráiler porque nosotros a cierta distancia no los vemos. Entonces deben de tomar su distancia como siempre se ha dicho en el reglamento”.

Admite que en su familia nadie es trailero más que ella y aunque ha viajado por toda la república, incluso hasta Guatemala, no ha sufrido ningún robo, “amo mi trabajo, me apasiona, es mi vida después de mi familia, conducir un tráiler es mi pasión”.

Sandra Contreras es hija, madre y abuela, y en su rostro muestra la nostalgia cuando sale de viaje y se despide de sus seres queridos. “Tengo mamá, tengo hijos, nietos. Siempre les digo que los amo, que se cuiden, que no sabe uno si regrese, pero siempre están en el corazón de uno “.