Salud Colima recomienda abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima hizo tres recomendaciones básicas para prevenir algún padecimiento viral en esta época: abrigarse con ropa adecuada, evitar cambios bruscos de temperatura, así como corrientes de aire, y consumir abundantes líquidos y frutas y verduras ricas en vitamina A, C y D (guayaba, naranja, lima, limón, papaya, mandarina y toronja, además de jitomate y zanahoria).

Otras medidas que ayudan a prevenir estas infecciones -agregó- son lavarse las manos en forma frecuente, en especial después de tener contacto con personas enfermas; hacer estornudo de etiqueta (cubriendo nariz y boca con el antebrazo); no escupir ni tocarse la cara con las manos sucias; evitar exposición a contaminantes ambientales (polvo, humo); no fumar en lugares cerrados ni cerca de niñas, niños, personas adultas mayores y/o enfermas, sin olvidar vacunarse contra influenza y Covid-19.

Asimismo, recomendó que en casa debe revisarse el adecuado funcionamiento de calefacción, y si usan braceros o calentadores de petróleo, leña o gas, colocarlos en lugares ventilados y apagarlos antes de dormir, así como proteger puertas y ventanas con papel para mantener la temperatura y vigilar constantemente adornos, luces e instalaciones eléctricas que puedan generar incendios.

En cuanto a la familia, sugirió evitar que menores de edad y personas adultas mayores manipulen líquidos calientes; en caso de aviso de temperaturas muy extremas, almacenar alimentos, agua embotellada y combustibles para una semana, e identificar el refugio temporal más cercano a su domicilio y atender las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.

Y en caso de enfermar por alguna infección respiratoria, recomendó no auto-medicarse y acudir a la unidad de salud más cercana; abrigarse y consumir bebidas calientes (no alcohólicas); permanecer en reposo; no suspender la alimentación; evitar lugares de concentración poblacional, y cubrir nariz y boca al toser o estornudar con el ángulo del codo (estornudo de etiqueta) o con un pañuelo desechable.