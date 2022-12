‘No más Letargo’ solicitará al Poder Judicial reponer convocatoria para examen de oposición de nombramiento para titulares de Juzgados 

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La organización “No más Letargo” entregará al pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) la solicitud para hacer una reposición de la convocatoria para el examen de oposición para el nombramiento de los titulares de los Juzgados de primera instancia en materia civil, familiar y mercantil.

El presidente de dicho movimiento, Pablo Navarrete Zamora, explicó que la anterior convocatoria venía numerada con muchas fallas y vicios, entre ellos que el Pleno no supervisó estos exámenes de oposición.

“También los reactivos no fueron tomados del banco de datos y además hubo filtración de reactivos a personas elegidas de magistrados”.

De acuerdo al también Subsecretario Técnico del Comité Ejecutivo Nacional de Concaam Colima, en el examen de oposición sólo pasó una persona que nunca ha litigado, no ha sido actuario.

“Si bien es cierto ha trabajado al interior del Poder Judicial, no dudo de la capacidad de esta persona, pero no es posible que personas que tienen 15 años laborando, escalando desde actuarios, secretarios de acuerdos no hayan pasado el examen y que ellos soliciten la revisión de su examen y no les sea permitido”.

De esta manera Pablo Navarrete, calificó hay una desigualdad para ellos, para tener una carrera judicial.

Agregó que la impartición de justicia es una preocupación de todos, es un derecho humano y un derecho constitucional.

“Entonces si queremos que las cosas funcionen debemos tener gente totalmente competente y que quien tenga los méritos para llegar por su trayectoria, capacidad y preparación se le debe dar la oportunidad para todos, debe haber piso parejo”.

Además agregó que se le solicitará al nuevo presidente del STJE, Juan Carlos Montes y Montes, que se reúna con toda la comunidad jurídica de Colima, posterior al 15 de enero de 2023, en donde se le expongan las necesidades, problemáticas y propuestas para mejorar la impartición de justicia.